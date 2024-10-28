Biden Rum lideri Beyaz Saray’a davet etti

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Hristodulidis, 28 yıl sonra Beyaz Saray’a davet edilen ilk Rum lider oldu. Rum medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Hristodulidis Biden’la çarşamba günü görüşecek.

ABD NE İSTEDİYSE YAPTI

Biden’ın daveti, Rum yönetiminin Pentagon ile askeri işbirliği anlaşması imzalaması, Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssünü ABD’ye açması ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitim ve işbirliğini öngören ‘stratejik diyalog’ sürecini başlatmasının ardından geldi.