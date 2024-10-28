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Biden Rum lideri Beyaz Saray’a davet etti

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#ABD#Kıbrıs Rum Yönetimi#Beyaz Saray
Biden Rum lideri Beyaz Saray’a davet etti
Ömer Bağcı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

ABD Başkanı Joe Biden, askeri üs ve limanlarını Amerikan ordusuna açan ve Pentagon’la bir dizi askeri işbirliği anlaşması imzalayan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’i Beyaz Saray’a davet etti.

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Hristodulidis, 28 yıl sonra Beyaz Saray’a davet edilen ilk Rum lider oldu. Rum medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Hristodulidis Biden’la çarşamba günü görüşecek.

ABD NE İSTEDİYSE YAPTI

Biden’ın daveti, Rum yönetiminin Pentagon ile askeri işbirliği anlaşması imzalaması, Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssünü ABD’ye açması ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasında eğitim ve işbirliğini öngören ‘stratejik diyalog’ sürecini başlatmasının ardından geldi.

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#ABD#Kıbrıs Rum Yönetimi#Beyaz Saray

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