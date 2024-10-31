Biden Rum lider ile görüştü: Rum oyları için Beyaz Saray’da ağırladı

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Hristodulidis, 28 yıl sonra Oval Ofis’te kabul edilen ilk GKRY lideri oldu. Rum-Yunan oylarını Demokrat Parti adayı Kamala Harris’e yönlendirme amacıyla Rum lideri Beyaz Saray’a davet eden ABD Başkanı Biden, Kıbrıs adasının “iki bölgeli ve iki halklı bir federasyon” olarak birleşmesi ihtimali konusunda “iyimser” olduğunu söyledi.

RUM LİDER: ÜLKEM TÜRK İŞGALİ ALTINDA

Biden, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı olduğuna dikkat çekerek, “Hatırlıyorum, Amerikan Senatosu’ndaki ilk yılımdı. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi üzüntü veren bir gündü” ifadelerini kullandı. İkili görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Rum lider, “Ülkem 50 yıldır Türk işgali altında” diyerek, ülkesinin “jeopolitik açıdan büyük öneme sahip bir bölgede ABD’nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortağı” olduğunu söyledi. Hristodulidis ayrıca, “ABD ile ilişkilerimiz iki ülke tarihinin en yüksek seviyesinde, stratejik diyalog süreci de başladı. Savunma, güvenlik, enerji ve teknoloji transferlerini konusunda işbirliğimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.