Biden resmen başkan adayı

Korona salgını, ırkçılık karşıtı gösteriler ve artan işsizlik ile mücadele eden ABD, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine ilerliyor. Cumhuriyetçi Parti’nin tek adayı, 2’nci dönem için yarışan mevcut başkan Donald Trump. Demokrat Parti’den birçok isim aday adaylığını açıklasa da, Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Joe Biden, diğer adayların önüne geçti. Nitekim önceki günkü sanal kurultayda Demokrat Parti’nin resmi adayı ilan edildi. Biden geçtiğimiz günlerde, Türkiye aleyhinde ‘darbe’ çağrıştıran sözleriyle büyük tepki çekmişti.

ÜÇÜNCÜDE BAŞARDI

- 1972’de senatör seçilen Biden, 1988 yılında ilk kez başkan adayı olmuş, ancak akademik kariyeri sırasında yaşadığı intihal skandalı umutlarını söndürmüştü.

- Eşi Jill Biden, ilk eşini ve kız bebeklerini 1972 yılında bir trafik kazasında kaybeden, o kazadan yaralı olarak kurtulan iki oğlundan Beau’yu da 2015’te kanserden kaybeden Joe Biden’ı, “Amerikalı seçmenlere karşı derin bir empati besleyen, inançlı ve dirençli bir adam” diye tanımlıyor.

- Biden’ın ikinci kez başkan adaylığı girişimi, 2008 yılında Hillary Clinton ile Obama’nın adaylar arasında öne çıkmasıyla başlamadan sona erdi.

CLINTON’DAN DESTEK

- 40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olan Biden, ülkede ve başkanlık kampanyasında derin bir değişime yol açan salgın sırasında adaylığı için şans buldu. Birkaç ay önce, hayal bile edemeyeceği şekilde öne çıktı.

- ABD eski Başkanı Bill Clinton, eski Başkan Jimmy Carter, eski Dışişleri Bakanı John Kerry, Cumhuriyetçi Partili Dışişleri Bakanı Colin Powell alışılmışın dışında bir şekilde Trump’a sert çıktı ve Biden’a destek verdi.

ANKETLERDE ÖNDE GİDİYOR

- ABD’de yapılan son 40 anketin tamamında, Joe Biden rakibi Donald Trump’ın önünde. 14 puan önde olduğu anketlere ek olarak, Amerikan CNN televizyonunun pazartesi günkü anketinde 4 puan, The Hill/HarrisX anketinde 6 puan önde yer aldı.

- Biden önde görünse de, ABD’deki 2 aşamalı seçim sistemi nedeniyle, önemli olan adayların aldığı toplam oy değil, hangi eyaletlerdeki delegeleri kazanmış olduğu. Başkan’ı seçen Seçici Kurul’da, her eyaletin nüfusuna göre delegesi bulunuyor.

- Bu kurulda toplam 538 delege yer alıyor ve en az 270 delege kazanan aday, başkanlığı da kazanmış oluyor. Analistler ‘değişken eyaletlerin’ önemine vurgu yapıyor ve seçimlere daha vakit olduğuna dikkat çekerek, özellikle Trump’ın dahil olduğu bir yarışta işlerin çok hızlı bir şekilde değişebileceğini söylüyor.