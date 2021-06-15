Biden: Putin’e kırmızı çizgilerimizi netleştireceğim

Konuşmasının başında ABD’nin İttifak’a ve 5. maddeye bağlılığının sarsılmaz olduğunu vurgulayan Biden, “Bugünkü görüşmelerin ardından herkes ABD’nin geri döndüğünü anladı” ifadelerini kullandı.

‘PUTİN ZOR VE ZEKİ’

Biden, isimleri daha önce belirlenmiş 5 gazetecinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın gerçekleşecek görüşme hakkındaki sorularını yanıtladı. Putin’i “zor ve zeki” olarak niteleyen Biden, “(İkili görüşme sırasında) siber güvenlik ve benzer konularda işbirliği yapmasını isteyeceğim, buna yanaşmazsa karşılık vereceğiz” dedi. Görüşmede ele alınacak konular hakkında detay vermekten kaçınan Biden, “(Rusya’yla) İşbirliği yapmanın nerede ortak çıkarımıza ve dünyanın çıkarına olduğuna karar vermeli ve bunu yapıp yapamayacağımızı görmeliyiz. Anlaşmadığımız alanlarda kırmızı çizgilerimizi netleştireceğiz” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’YA DESTEK SÖZÜ

Biden, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski’nin zirvenin ardından yaptığı ve NATO’ya üyelik için net bir “evet” ya da “hayır” cevabı bekledikleri şeklindeki açıklaması sorulduğunda, İttifak’a kabul kriterleri olduğu ve cevabın kendisine değil tüm üyelerin ne dediğine bağlı olduğunu söyledi. Biden, Rusya’yla yaşanan krizde Ukrayna’yı desteklemek için yapabilecekleri her şeyi yapacaklarını da ekledi.

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