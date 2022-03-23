Biden: Putin köşeye sıkıştı

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki şirketlerin 238 üst yöneticisi (CEO) ile Beyaz Saray’daki yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ele alındı. Putin için, “Köşeye sıkıştıkça daha ağır taktikler kullanabilir” diyen Biden, Rus ordusunun büyük kayıplar verdiğini belirtti. CEO’lara Ukrayna konusunda attıkları adımları için teşekkür eden Başkan Joe Biden, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hiçbir zaman NATO ülkelerinin bu kadar birlik olabileceğini düşünememişti. NATO hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halinde, bunun en büyük nedeni de Putin” diye konuştu.

‘UKRAYNA’NIN SİLAHI VAR’

Biden, Pasifik bölgesinde de Rusya’ya karşı birlik olduğunu belirterek, “Quad grubu da (ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan) Hindistan’ın sarsıntılı tutumuna karşı birlik olmuş durumda” dedi. Amerikan şirketlerinin Rusya’daki faaliyetlerini durdurmasının büyük bir fark yarattığının altını çizen Biden, ekonominin yanında ABD’nin Ukrayna’ya son 1 yıl içinde 2 milyar dolarlık savunma yardımı sağladığını da hatırlattı. ABD Başkanı, “Ukrayna’nın yeterince sofistike ekipmanı olmadığı fikri doğru değil. Bütün detayları burada vermeyeceğim ama rasyonel seviyede ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanları var” diye konuştu.

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‘PUTİN BİRLİĞİ ÖNGÖREMEDİ’

Ukrayna ordusunun Rusların tankları ve helikopterlerini vurduğunu ve orduyu “mahvettiğini” iddia eden Başkan Joe Biden, şunları söyledi: “Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna’da hipersonik füze kullandı. Bu, yapabilecekleri tek şeydi. Bu, kayda değer bir silah. Tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkânsız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin, bu derece güç ve birliği öngöremedi.”

YENİ YAPTIRIM PAKETİ

ABD Başkanı Joe Biden, Moskova’nın Ukrayna’da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya’nın iddialarının Ukrayna’da bu silahları kullanmak için bahane olabileceği uyarısında bulundu. Biden’ın yarın Avrupa Konseyi toplantısı ve NATO liderler zirvesine katılmak üzere gideceği Brüksel’de Moskova’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi açıklaması bekleniyor.