Biden: Putin işgali deneyecektir

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Göreve gelişinin ikinci yılı kapsamında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Biden, Putin’in “Batı ile Çin arasında yerini bulmaya çalıştığını” belirterek, “Ne yapacağından emin değilim, ama bence Ukrayna’yı işgal edecektir” şeklinde konuştu. Böyle bir adımın ağır sonuçları olacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı, “Bu, Rusya için bir felaket olur. Sonunda savaşı kazansalar bile kayıpları çok ağır olacaktır” dedi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Öte yandan Moskova ile Washington arasında Ukrayna konulu temaslar sürüyor. Dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Lavrov’un, Blinken ile görüşecek olması Rusya’nın en az bir diplomasi turuna daha hazır olduğunun göstergesi. Kiev temaslarının ardından Blinken, “Moskova ve Washington olarak fırsatların olup olmadığını görmeliyiz” açıklamasını yaptı.