Biden: Putin çok zor durumda

İSTİHABARAT servis yöneticileriyle yaptığı toplantıda ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile Cenevre’de gerçekleştirdiği zirveyi hatırlatarak “Putin ile görüştüğümde zor durumda olduğunu gördüm. Nükleer silahlar ve petrol kuyuları dışında başka bir gücü yok. Başka hiçbir şeyi yok. Dünyanın sekizinci en büyük ekonomisi ancak zor durumda olduğunu gördüm. Bence bu durum onu daha da tehlikeli hale getiriyor. Tehlikeli hamleler yapabilir” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, “Eğer büyük bir güçle savaşa girersek, gerçek silahların kullanıldığı bir savaşı kast ediyorum, bunun çok büyük sonuçlar doğuran bir siber saldırı sonucu olma ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘RUSYA’YI HİÇ TANIMIYOR’

Rusya adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Biden’in istihbarat toplantısında bulunan kişilerin tam da böyle bir Putin tarifi duymak istediklerini belirterek, “Rusya’yı hiç bilmediği, tanımadığı anlaşılıyor. Söyledikleri temelden yanlış. Evet Rusya büyük nükleer güç. Rusya’nın petrol gibi doğal kaynakları da var. Ancak 2020 yılında Rusya’nın gayri milli hasılasının petrol ve doğalgaz sadece yüzde 15.2’lik bölümünü oluşturuyor. ABD liderinin ‘zor durumdaki Putin’ görüşünü değiştireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.

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