Biden popülizme teslim oldu

Açıklamasında, “Osmanlı döneminde gerçekleşen Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri anıyor ve kendimizi böylesi bir vahşetin tekrar yaşanmamasına adıyoruz” diyen Başkan Joe Biden, 24 Nisan açıklamasında ‘soykırım’ diyen ilk ABD Başkanı oldu.

‘SUÇLAMAK İÇİN DEĞİL’

“24 Nisan 1915’te Ermeni entelektüellerin ve topluluk liderlerinin Constantinople’de Osmanlı otoriteleri tarafından tutuklanmasıyla başlayarak, bir buçuk milyon Ermeni yerinden edildi, katledildi ve bir tehcir seferinde kendi ölümlerine yürütüldü” diyen Biden, Ermeni göçmenlerin ABD’ye on yıllar boyunca zenginlik kattığını vurgulayarak “Onların hikâyelerine saygı duyuyoruz. O acıyı görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz. Bunu suçlamak için değil, bu yaşananlar bir daha asla tekrarlanmasın diye yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADAYKEN SÖZ VERMİŞTİ

Joe Biden geçen yıl başkan adayıyken de 24 Nisan’da bir Twitter mesajı paylaşmış ve sözde Ermeni soykırımı iddiasını destekleyeceğini açıklamıştı. ABD Kongresi de uzun süredir sözde Ermeni soykırımının tanınması için baskı kuruyordu. Aralık 2019’da hem Temsilciler Meclisi hem de Senato 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etmişti. Biden’dan önceki ABD Başkanı Donald Trump ise soykırım ifadesine yerine Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı. Önceki başkanlar da ‘soykırım’ ifadesini kullanmamayı tercih etmişti.

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