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HABERLERDünya Haberleri

Biden, Pittsburgh'da çöken köprüyü ziyaret etti

#Pittsburgh#Biden#Köprü
Biden, Pittsburghda çöken köprüyü ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, altyapıyı incelemek üzere geldiği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde çöken köprüyü ziyaret etti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapıyla ilgili konuları ele almak için ziyaret ettiği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde Biden’ın ziyareti öncesi bir köprü çökmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Biden, Pittisburgh ziyareti sırasında çöken köprüyü ziyaret etti. Ziyareti sırasında köprüdeki hasarı inceleyen Biden, ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederek, eyalet ve yerel yetkililerle konuştu.

Biden yaptığı açıklamada, ABD genelinde kötü durumda bulunan 43 binden fazla köprüye atıfta bulunarak, "Hepsini düzelteceğiz. Şaka değil, bu devasa bir değişiklik olacak. Ülke çapında 43 bin tane köprü var ve parayı gönderiyoruz" dedi.

Biden ayrıca, "Pittsburgh'a uzun zamandır geliyorum ve eski bir Pensilvanyalı olarak, Pittsburgh'da kelimenin tam anlamıyla dünyanın herhangi bir şehrinde olduğundan daha fazla köprü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Biden, Pittsburgh'da çöken köprünün ABD’de altyapıyı yeniden inşa etmenin önemini hatırlattığını belirterek, ülke genelinde 45 bin köprünün kötü durumda olarak sınıflandırılmasının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

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