Biden oyunu erkenden kullandı

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ABD Başkanı Joe Biden, erken oy kullanma sürecinin başlamasıyla memleketi Delaware’de oy kullandı.

‘BU REFERANDUM DEĞİL’

Kongre’nin iki kanadını elinde tutma konusunda zorlu bir mücadeleye girecek Demokrat Başkan Biden, seçim merkezinin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bundan sonra ara seçimin bir referandum olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bu bir tercihtir. Ülkenin oldukça farklı iki hali arasında bir tercih” dedi. Biden’ın, Demokratları oy kullanmaya teşvik etmek için erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD’de artan enflasyon nedeniyle, Biden’ın Kongre’nin her iki kanadını da kaybedebileceği konuşuluyor.