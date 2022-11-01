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Biden oyunu erkenden kullandı

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#ABD#Joe Biden#Ara Seçim
Biden oyunu erkenden kullandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki sandalyelerin tamamının ve Senato’daki sandalyelerin üçte birinin oylanacağı 8 Kasım’daki kritik ara seçimler için erken oy kullanma süreci başladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, erken oy kullanma sürecinin başlamasıyla memleketi Delaware’de oy kullandı.

‘BU REFERANDUM DEĞİL’

Kongre’nin iki kanadını elinde tutma konusunda zorlu bir mücadeleye girecek Demokrat Başkan Biden, seçim merkezinin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bundan sonra ara seçimin bir referandum olmadığını anlatmaya çalışacağım. Bu bir tercihtir. Ülkenin oldukça farklı iki hali arasında bir tercih” dedi. Biden’ın, Demokratları oy kullanmaya teşvik etmek için erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD’de artan enflasyon nedeniyle, Biden’ın Kongre’nin her iki kanadını da kaybedebileceği konuşuluyor.

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#ABD#Joe Biden#Ara Seçim

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