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Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Joe Biden#Sandalye
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 20:28

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa’da Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

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Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katılmak üzere Fransa’da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ilginç bir harekete daha imza attı. Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sahnede selamlaşmasının ardından olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı. Görüntülerde, Biden, dizlerini büküp elini havada gezdirerek hayali bir sandalye aradığı görüldü.

Cumhuriyetçiler, sosyal medya üzerinden, "Lütfen, Joe Biden bir gün bile sahnede bizi utandırmadan geçiremez mi? Çok mu şey istiyoruz?" dedi.

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#ABD#Joe Biden#Sandalye

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