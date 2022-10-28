Biden oğul Powell’a yarışı kaybetti

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Yaz aylarında çekildiği belirtilen programda, 1967 model Corvette Stingray’in direksiyonuna geçen Biden, gizli servise ait bir pistte saatte 190 km hızla, Michael Powell’a karşı yarıştı. Daha önce 2016 yılında aynı programda baba Powell’a karşı kazanan Biden, sonuç açıklanmasa da görüntülerden anlaşıldığı üzere oğul Powell’a kaybetti.

ARABA TUTKUNU

Amerikan yasalarına göre güvenlik gerekçeleriyle ABD Başkanı ve başkan yardımcılarının araç kullanması yasak. Buna karşı arabalara olan tutkusu bilinen Biden’a istisnalar yapıldı. Geçen yıl Ford’un bir elektrikli aracını kullanan Biden, Colin Powell’a karşı yarıştığı 2016 yılında da başkan yardımcısıydı. Önceki akşam yayınlanan görüntülerde Biden, Jay Leno’ya görevi nedeniyle ARABA kullanamamasından şikâyet ederek, “Bunu yapmayı çok özlemişim” dedi.