Biden niye 18.5 saatte vazgeçti

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ABD kamuoyunda Başkan Joe Biden’ın üzerinde adaylıktan çekilmesi yönünde birkaç haftadır devam eden yoğun bir baskı oluşsa da 82 yaşındaki siyasetçi 5 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın karşısına çıkmakta ısrarcıydı. Cumartesi akşamı saat 19.16’da X’teki kampanya hesabından “Seçimi kazanacağım” paylaşımı yapan Biden’ın, ertesi gün saat 13.46’da ise kendi hesabından adaylıktan çekildiğini açıkladığı mektubu yayınlaması şok etkisi yarattı. İki mesaj arasında sadece 18.5 saat fark vardı.

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Geçen hafta Covid-19 teşhisi aldıktan sonra Delaware’deki yazlık evinde karantinaya giren Biden, cumartesi öğle saatlerinde yakın danışmanlarından Steve Ricchetti’yi ve baş kampanya stratejisti Mike Donilon’u konutuna davet etti. Öğleden sonra bir araya gelen Başkan ve iki danışmanı, gece geç saatlere kadar Biden’ın başkanlık yarışından çekildiğini açıkladığı mektubun taslağı üzerinde çalıştı. İkisi dışında karardan haberdar olan bir diğer kişi ise first lady Jill Biden’dı. Biden, pazar günü çekilme mektubunu yayınlamadan birkaç dakika önce Beyaz Saray yetkilileriyle video konferans yaparak kararını bildirdi.

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BASIN DESTEĞİ ÇEKTİ: Biden, Demokrat basının, Demokrat Partili önemli isimlerin, kampanya bağışçılarının ve anketlere göre Demokrat Parti seçmeninin desteğini kaybetmeye başladığına kanaat getirmesi sonrası çekilme kararı alıyor. 27 Haziran’da Trump’a karşı zayıf bir performans sergilediği canlı münazara sonrasında Biden ilk olarak Demokrat Parti’ye yakın basın kuruluşlarının desteğini kaybetti. CNN, New York Times, MSNBC, Wall Street Journal gibi birçok gazete ve televizyon yoğun bir şekilde Başkan’ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde haberler ve yorumlara yer vermeye başladı. Hatta Washington Post gazetesi son günlerde internet sitesinde ‘Biden’a çekil çağrısı yapan Demokratlar listesi’ bile koydu.

AĞIR TOPLAR TERK ETTİ: İlk ağızdan doğrulanmasa da partinin Kongre’deki liderlerinin yanı sıra Nancy Pelosi ve Barack Obama gibi etkili isimlerin de Biden’a desteklerini kestiği iddia edildi. ABD Başkanı kararını duyurduğunda ise ABD Kongresi’ndeki 38 Demokrat Partili isim Biden’a açıktan adaylıktan çekil çağrısı yapmıştı. Çünkü Demokratlar başkanlığın yanı sıra Kongre’de de büyük yenilgi almaktan endişe etti.

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BAĞIŞÇILAR PARAYI KESTİ: Biden’ı etkileyen bir diğer unsur kampanya bağışçılarının desteğinin git gide azalması oldu. Birçok önemli bağışçı Biden’a yarıştan çekilmesi çağrısı yaparken, bağışlarda ciddi miktarda azalma ortaya çıktı.

ANKETLER KÖTÜ GİTTİ: Biden’a kararsız Demokratların sayısındaki artış ve salıncak eyaletlerde Trump’ın gerisine düştüğüne dair veriler içeren birçok anket sunuldu ve danışmanları durumun daha kötüye gitmesinin öngörüldüğünü söyledi.

FİRST LADY’DEN MANİDAR DESTEK

FIRST Lady Jill Biden, eşi Joe Biden’ın adaylık yarışından çekildiğini açıkladığı mektuba, sosyal medya platformu X üzerinden “kalp emojisi” koyarak destek verdi. 81 yaşındaki ABD liderinin rakibi Trump’la yaptığı münazaradaki kötü performansının ardından çekilmesi yönündeki baskıya direnmesinde eşi Jill Biden’ın etkili olduğu konuşulmuştu.