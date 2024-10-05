Biden Netanyahu’ya seslendi: Petrol kuyularını da vurma

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İran’ın nükleer tesislerinin vurulmaması gerektiğini söyleyen Biden, petrol kuyularının da tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer onların yerinde olsaydım petrol sahalarını vurmak yerine başka alternatifleri düşünürdüm” dedi. Başkan, Tel Aviv’in henüz saldırının nasıl gerçekleştirileceği konusunda karar vermediğini de sözlerine ekledi.

‘İSRAİL’E EN ÇOK BEN YARDIM ETTİM’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun süredir kendisini dinlememesi üzerine bir soruyu yanıtlayan Biden, İsrail’e kendisinden daha çok yardım eden bir başkan olmadığını öne sürdü. Biden, “Hiçbir yönetim benden daha fazla İsrail’e yardım etmedi. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri. Bence Netanyahu bunu unutmamalı” dedi.

NETANYAHU ABD SİYASETİNE Mİ KARIŞIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes anlaşmasını imzalamaması ve Lübnan’da ateşkesi reddedip işgal başlatması üzerine kendisinin Amerikan seçimlerini etkilemeye çalışıp çalışmadığı hakkındaki soruya cevap veren Biden, “Bilmiyorum ama buna da güvenmiyorum” dedi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’da öldürdüğü siviller üzerine de yorum yapan başkan, “İsrail sivil kayıplarında çok daha dikkatli olmalı” dedi.