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‘Biden Netanyahu’ya küfretti’ iddiası

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#Joe Biden#ABD#İsrail
‘Biden Netanyahu’ya küfretti’ iddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

Siyaset ve ulusararası ilişkiler haberleri sitesi Politico’nun ABD edisyonunda yer alan bir köşe yazısında, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya küfrettiği iddia edildi.

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Jonathan Martin’in Biden’ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerine yönelik stratejilerinin ele alındığı yazıda, İsrail-Hamas savaşının etkilerine de yer verildi.

BEYAZ SARAY REDDETTİ

Başkan Joe Biden’ın yönetimindeki diğer herkes ve Demokrat partililerin çoğu gibi Binyamin Netanyahu ile ilgili şüpheleri olduğu belirtilirken, özel toplantılarda Netanyahu hakkında “s... kötü herifi” (bad f... guy) diye küfrettiği öne sürüldü. Yazıda, Biden’ın Netanyahu’nun ABD’yi bölge geneline yayılacak bir savaşa sürüklemek istediğinden endişelendiği belirtildi. Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Andrew Bates, iddiaları yalanladı. Biden’ın böyle bir ifadeyi kullanmadığını ve asla kullanmayacağını belirten Bates, iki lider arasında hem kamuoyu önünde hem de özelde on yıllara dayanan saygıdeğer bir ilişki olduğunu söyledi.

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#Joe Biden#ABD#İsrail

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