Biden muhabiri önce azarladı, sonra özür diledi

“Putin’in davranışlarını değiştireceğine sizi ne bu kadar inandırıyor” diye soran Collins’e, “Neden hep böyle yapıyorsun, ben ne zaman böyle bir şey söyledim” yanıtını veren Biden, sorunun yinelenmesi üzerine vücut dilinden sinirlendiği anlaşılarak, “Eğer bunu anlamıyorsan yanlış meslektesin” dedi.

ABD’ye dönüş için uçağa binmeden önce ise Collins’ten özür dileyerek, “Bana son soruyu soran kişiye özür borçluyum. Çabuk sinirlendiğim için özür dilerim” dedi.

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