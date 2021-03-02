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Dünya
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 02:32 | Son Güncelleme:

Biden: Meksika bizim dengimiz

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Biden: Meksika bizim dengimiz

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile yaptığı online görüşmede, "Meksika'ya, güney sınırındaki herhangi bir ülke gibi değil, dengimiz olarak bakıyoruz." mesajını verdi.

Biden, Lopez Obrador ile yaptığı online toplantıda, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi ve ortak endişe konularını ele aldı.

Meksika ile ilişkilerin önemli olduğuna işaret eden Biden, "Meksika'ya, güney sınırındaki herhangi bir ülke gibi değil, dengimiz olarak bakıyoruz. Bizim dengimizsiniz, sizin yaptıklarınız batı yarımkürenin nasıl göründüğünü çok önemli ölçüde etkileyecektir." ifadesini kullandı.

Başkan yardımcılığı döneminde Latin Amerika'ya gerçekleştirdiği 16 ziyaretin 4'ünü Meksika'ya yaptığını belirten Biden, bu ülkenin insanı ve yapısı hakkında fikir sahibi olduğunu ifade etti.

Biden, "ABD ve Meksika birlikte durdukları zaman daha güçlüler. Biz birbirimize karşı mükemmel komşular değildik ancak birlikte çalışırsak daha güvende oluruz." diye konuştu.

Lopez Obrador'un, Meksika ile ABD arasında Kovid-19 aşılarının paylaşımı konusunda bir sorunun sorulması üzerine Biden, "Bu konuyu bir konuşacağız." dedi.

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