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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Biden, kritik ziyaret için yola çıktı, Twitter'dan mesaj yolladı

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Biden, kritik ziyaret için yola çıktı, Twitter'dan mesaj yolladı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere, Belçika ve İsviçre'yi kapsayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerinin de bulunduğu bir haftalık Avrupa turuna çıktı. Joe Biden ilk gezisinden önce, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan başkente yarım saat mesafedeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne gitti.

Uçağa binişinden önce basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Biden, ziyaretin amacının, "NATO ittifakının güçlü olduğunu Çin ve Rusya'ya göstermek" olduğunu ifade etti.

Bu ziyaretle Çin ve Rusya karşısında ittifakın sağlam olduğunu ortaya koyacaklarını belirten Biden, Putin'le görüşmesinde Rusya'dan ABD'ye dönük siber saldırı iddialarını da konuşacaklarını kaydetti.

BİDEN'IN ZİYARET TAKVİMİ

ABD Başkanı Biden'ın bugün başlayan turunda ilk durağı İngiltere olacak. Biden, burada Başbakan Boris Johnson ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşecek ve 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Zirvesi'ne katılacak.

Biden, İngiltere'nin ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran günü gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Biden, 15 Haziran'da Brüksel'deki ABD-AB Zirvesi'ne katılacak ve ardından 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirecek olan ABD Başkanı, "Başkanlığımın ilk yurtdışı gezisi için bugün İngiltere ve Avrupa'ya gidiyorum. Demokrasilerin bu yeni çağın zorluklarını karşılamak için bir araya gelebileceğini biliyorum, bu hafta Avrupa'da bunu kanıtlama şansımız var." ifadelerini kullandı.

 

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