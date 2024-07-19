Biden karar mı değiştirecek: ‘Çekilirsem Kamala kazanır mı’

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27 Haziran’da Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump’a karşı çıktığı televizyon münazarasındaki başarısızlığı akabinde yaşı ve dört yıl daha başkanlık yapma yetisi hakkında çok sert eleştirilere ve “bırak” çağrılarına maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’deki iki Demokrat liderin de desteğini kaybetti. Biden şu ana kadar kamuoyu önünde “çekilmeyeceğim” dese de ABD’li kaynaklar, son günlerde Başkan’ın tavrında değişiklik gözlendiğini ve eleştirilere karşı daha duyarlı hale geldiğini söylüyor.

‘KONGRE’Yİ KAYBEDERİZ’

Demokrat Parti içindeki en güçlü isim olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries’in geçtiğimiz hafta Biden ile yaptıkları görüşmelerde 81 yaşındaki başkana adaylığının Kongre’deki kontrolün de kaybedilmesine sebep olacağını ve ülke için doğru olan şeyi yaparak adaylığı bırakması gerektiğini söyledikleri kaydedildi. Medya, bağışçılar ve 20’den fazla Demokrat Kongre üyesinden gelen “çekil” çağrıları sonrası kendisinin halen Trump’ı mağlup edecek en iyi aday olduğunu iddia eden Biden’ın parti içindeki en üst düzey isimlerden ikisine de “Bırakmam” dediği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, Biden’ın Schumer ve Jeffries’e “partinin adayı olduğunu, kazanmayı planladığını ve çalışan ailelere yardım için 100 günlük programını geçirmek için her ikisiyle de çalışmayı dört gözle beklediğini” yinelediğini söyledi.

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PELOSI DE KARŞISINDA

Ayrıca parti içindeki en tecrübeli isimlerden biri olarak görülen ve Biden’ın en sıkı destekçileri arasında yer alan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin de Biden’a “çekil” dediği iddia edildi. CNN’in haberine göre, Pelosi, telefonda görüştüğü Biden’a “anket rakamlarına göre kazanamayacağını ve Demokrat Parti’yi aşağıya çektiğini” söyledi. Biden ise anketlerde önde olduğunu söyleyerek savunmaya geçince, Pelosi, Biden’ın uzun süredir danışmanlığını yapan Mike Donilon’un görüşmeye bağlanarak verileri anlatmasını istedi.

TAVRI YUMUŞADI

Öte yandan ABD basınına konuşan kaynaklar Biden’ın son birkaç haftadır takındığı direnme tutumunun yavaştan değişmeye başladığını iddia ediyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre Biden, kazanma ihtimaliyle ilgili endişelere yönelik argümanlara karşı daha duyarlı olmaya başladı ve alternatif olarak görülen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kazanıp kazanamayacağını düşünmeye başladı. Habere göre Biden yaptığı görüşmelerde, “Kamala kazanamaz” noktasından “Sizce Kamala kazanabilir mi?” noktasına geldi.

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HARRİS, TRUMP’I ZORLAR MI

ABD Başkanı Biden’ın adaylıktan çekilmesi ve onun yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in seçimlerde Donald Trump’a karşı yarışması senaryosunda anketler şu an için Demokrat Parti’ye kesin bir avantaj vaat etmiyor. Cumartesi günkü Pensilvanya’daki suikast girişiminden önce yapılan son NBC News anketi, hem Başkan Biden’ın hem de Harris’in Trump’ın 2 puan gerisinde olduğunu göstermişti. Çarşamba günü yayınlanan AP/NORC anketine göre ise Demokrat seçmenlerin yüzde 65’i Biden’ın çekilmesini istediklerini söylerken, yaklaşık yüzde 60’ı Harris’in iyi bir başkan olabileceğini belirtti.

BAŞKAN COVİD OLDU KARANTİNAYA GİRDİ

- BEYAZ Saray’dan önceki akşam yapılan bilgilendirmeye göre ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası için bulunduğu Las Vegas kentinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu programını yarıda keserek memleketi Delaware’de karantinaya girdi. Başkanın doktoru tarafından yapılan tıbbi bilgilendirmede, “hastalığın genel halsizlikle birlikte burun akıntısı ve öksürüğün de dahil olduğu üst solunum yolu semptomlarıyla geldiği, Biden’ın semptomlarının hafif, solunum hızının ve oksijen saturasyonunun normal olduğu” belirtildi. Memleketi Delaware’e döndükten sonra uçaktan inerken çok yavaş hareket ettiği ve merdivenleri inerken zorlandığı görülen Biden’ın sağlığıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak “iyiyim” dediği duyuldu. Beyaz Saray, Biden’ın karantinadayken çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

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BIDEN: BIKTIM

- Biden, önceki gün X hesabında “Hastayım” diye paylaşımda bulundu. Hemen ardından ikinci mesajında “Elon Musk ve zengin dostlarının bu seçimi satın almaya çalışmasından” diye devam ederek ‘hastayım’ kelimesini, ikinci anlamı olan ‘bıktım’ şeklinde kullandığı görüldü. Biden ikinci mesajına yazdığı nota Başkan Adayı Trump ve milyarder Elon Musk’ın yan yana fotoğrafının kullanıldığı “Donald Trump’ı yenmeliyiz” başlıklı bir bağış çağrısı linki de ekledi. Sağlık durumu gerekçesiyle görevi bırakması çağrılarıyla karşılaşan Biden’ın, “hastayım” paylaşımının ardından Musk ve Trump’a gönderdiği ironik yorum, seçim sürecindeki bıkkınlığının işareti olarak yorumlandı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin önceki günkü haberinde de Musk’ın, Trump’ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edilmişti. Öte yandan Musk, Biden’ı göç politikaları ve yaşı nedeniyle sık sık eleştiriyor.