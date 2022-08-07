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Biden karantinadan çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Biden#Koronavirüs#Test
Biden karantinadan çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 20:01

ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği açıklandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 30 Temmuz’da yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor tarafından yapılan açıklamada, Biden'a yapılan dünkü negatif test sonucundan sonra bu sabah yapılan Covid-19 testinin de negatif çıktığı ve Biden'ın başkanlık seyahatlerine geri döneceği belirtildi.

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

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#Biden#Koronavirüs#Test

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