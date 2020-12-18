‘Biden isterse ilişkiler normalleşir’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının hukuken ve siyaseten yanlış bir adım ve egemenlik haklarına saldırı olduğunu belirterek, yeni başkanlık döneminde ABD’nin Türkiye’nin beklentilerini karşılaması halinde ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.

İYİ TANIYORUZ

24 TV’de katıldığı programda ABD’nin yeni yönetiminden beklentilerine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Eğer ABD isterse normalleşiriz. Şunu kastediyorum, bizim bu konulardaki beklentilerimizi karşılaması lazım. YPG/PKK’ya destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder. FETÖ orada yaşadığı sürece, faaliyetlerini sürdürdüğü sürece bütün dünyaya yönelik bir tehdit esasen. Beklentimiz karşılanmazsa elbette bu sorun masada sürekli olmaya devam edecek. Oysa bu sorunları, olumsuz unsurları bir kenara bırakarak bizimle iş birliği yaparlarsa, ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya götürebiliriz” dedi. Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendisinin de Biden’ı iyi tanıdığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanlığına aday Antony Blinken’ı da iyi tanıyorum. Kendisi de Türkiye’yi iyi tanıyor. Sağlıklı bir şekilde çalışabileceğimiz bir arkadaş olarak görüyoruz” diye konuştu.

YAPTIRIMLAR YANLIŞ

Çavuşoğlu, yaptırım kararının son derece yanlış olduğunu belirterek, Türkiye’nin S-400 alımını CAATSA öncesi yaptığının altını çizdi. Bir kanun çıkararak geçmişte ülkelerin yaptığı satın almalara yaptırım uygulamanın doğru olmadığını söyleyen Bakan, “Bu, uluslararası hukuka da uymaz, diplomasiye de uymaz. Siyasi olarak da hukuki olarak da yanlış bir karardır” dedi.