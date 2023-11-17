Biden, İsrail iddialarına arka çıktı

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“İlk savaş suçunun Hamas’ın karargâhlarını hastanelerin altına gizleyerek işlendiği bir durum var ve olan da bu, bir gerçek. Kesin olan bir şey var ki, Hamas’ın bu hastanenin altında karargâhı, silahları ve malzemesi var ve ben diğer hastanelerden de şüpheleniyorum” diyen ABD Başkanı Biden, bu bilginin kaynağına yönelik bir kanıt sunmadı.

‘HAMAS BİTİNCE BİTER’

Geçtiğimiz ay “kafası kopartılmış İsrailli çocuklar” iddiasında bulunan ancak hemen sonrasında Beyaz Saray tarafından düzeltilen Biden, bu iddiasını yineledi. Biden, “Hamas, daha önce yaptığı gibi İsrail’e yeniden saldırmayı, bebeklerin kafalarını kesmeyi, kadın ve çocukları diri diri yakmayı planladıklarını kamuoyuna açıkladı. Yani durup hiçbir şey yapmamaları fikri gerçekçi değil” dedi. İsrail’in Gazze’yi işgalinin ne zaman sona ereceği konusuna değinen ABD Başkanı, “‘Bu ne zaman duracak?’ sorusuna gelince... Hamas’ın İsraillileri katletme ve İsraillilere korkunç şeyler yapma kapasitesine artık sahip olmadığı zaman bu durumun sona ereceğini düşünüyorum. Ne kadar süreceğini size söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ki, iki devletli çözüm bulunana kadar olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.