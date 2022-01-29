Biden: İşgal şubatta olabilir

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BATI ile Rusya arasında ‘Ukrayna’ gerilimi devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın gidişata dair beklentileri dikkat çekti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekât düzenleyecebileceği uyarısı yaptı. ABD Başkanı’na göre şubat sonlarında toprak iyice donacağı için tankların geçişi daha kolay olacak ve işgal, lojistik nedenlerden ötürü daha yüksek ihtimalle mümkün olabilecek.Gözlemciler Rusya’nın, Çin’in ev sahipliğinde yapılan kış olimpiyatlarının sona ermesini bekleyebileceğini de belirtiyor. Olimpiyatlar 4 Şubat’ta başlıyor, 20 Şubat’ta sona eriyor.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME

Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski önceki gün telefonda görüştü. Zelenski Twitter’dan paylaşımında, “Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. Biden’a askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ukrayna’ya maddi desteğin sağlanması imkânı da ele alındı” ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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‘PANİĞİ ARTTIRMAYIN’

Öte yandan Zelenski, Batılı liderlere “paniği arttırmaktan kaçınma” çağrısında bulundu. Ukrayna Başbakanı, yabancı medya mensuplarına verdiği mülakatta “Bazı liderler yarın savaş başlayacakmış gibi konuşuyor. Bu paniğin ülkemize maliyeti nedir?” diye konuştu.

PUTİN : BATI ENDİŞELERİMİZİ GÖRMEZDEN GELDİ

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yaptı. Macron Ukrayna’da gerilimin düşürülmesi gerektiğine vurgu yaparken Putin, ABD ve NATO’nun ulaştırdıkları yazılı cevaplarda Rusya’nın temel endişelerini dikkate almadıklarını ifade etti. Kremlin’den açıklamada, Putin’in yanıtları dikkatli bir şekilde inceleyeceği, sonrasında da yeni adımlar konusunda karar vereceği bildirildi.