Biden ile zirve öncesi Amerika ile önemli görüşme

Toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO zirvesi kapsamında 14 Haziran’da Brüksel’de yapacakları görüşmede ele alınacak konularla ilgili bir yol haritası çerçevesi üzerinde de çalışıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmeler siyasi istişare temelinde yapıldı. Ankara-Washington hattında süren Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ABD’nin buna misilleme olarak Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarması, ABD’nin Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG’ye destek vermesi, FETÖ ve Washington yönetimi tarafından son dönemde sıklıkla dile getirilen insan hakları ihlalleri iddiaları ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları gibi konuların görüşüldüğü öğrenildi. Ankara özellikle ABD’nin, Türkiye’nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden YPG’ye destek vermesinden duyduğu rahatsızlığı iletti.

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