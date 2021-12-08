Biden ile Putin’den Ukrayna zirvesi

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RUSYA’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunacağı endişesiyle bölgedeki gerilim devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin dün videokonferans yöntemiyle Ukrayna krizini görüştü. 2 saatten fazla süren görüşmenin ilk dakikalarını Rus tarafı basınla paylaştı. Rus lider, Biden’a “Selamlar Sayın Başkan” derken Biden, “Sizi tekrar görmek güzel. Maalesef G20’de birbirimizi göremedik. Umarım bir dahaki görüşmemiz yüz yüze olur” şeklinde karşılık verdi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Görüşmenin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediği ve diplomasiye dönüş çağrısında bulunduğu ifade edilen açıklamada Biden’ın “Rus lidere ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri çatışma yaşanması durumunda, sert ekonomik yaptırımlarla karşılacağını açıkça belirttiği” kaydedildi. Beyaz Saray’dan zirve öncesinde yapılan açıklamada da Biden’ın Putin’i “Rusya’yı uluslararası finans sisteminden çıkarmak ve Rus oligarklara karşı ekonomik yaptırım uygulamakla uyaracağı” belirtilmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Biden’ın görüşmede “ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı yapacağını söylediğini” ifade etti.

‘SAVAŞI TETİKLEYEN NATO’

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Rus tarafı, “zirvenin samimi ve sorumluluk içinde geçtiğini” vurgularken görüşmenin büyük kısmının Ukrayna krizine ayrıldığını belirtti. Kremlin’in açıklamasında“Rusya Devlet Başkanı’nın, Kiev’in, Minsk anlaşmasını tamamen yok etmeye yönelik yıkıcı politikasını somut örneklerle anlattı” denildi. Görüşmede Biden’in, ekonomik yaptırımlardan bahsetmesi üzerine Rusya liderinin yanıt olarak, “Ukrayna’da savaş potansiyelini giderek artıran tarafın NATO olduğunu söylediği” aktarıldı. Zirvede Rusya’nın ikili ilişkilerin diğer yönlerinin normalleşmesine yardımcı olması amacıyla iki ülkenin diplomatik misyonlara uygulanan tüm kısıtlamaları sıfırlamayı teklif ettiği de kaydedildi.

BİLGİ NOTU

Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı, bu ülkeye askeri müdahalede bulunabileceği iddiaları, Avrupa’nın doğu kanadında gerilimi yükseltmiş durumda.