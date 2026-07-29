Biden ile dalga geçiyordu: Trump sosyal medyada alay konusu oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lindsey Graham için düzenlenen cenaze töreninde gözlerini açık tutmakta zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı eleştiride bulunurken, Beyaz Saray ise Trump'ın yalnızca düşünceli bir an yaşadığını savundu.

TRUMP, GRAHAM'IN CENAZESİNE KATILDI

80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen merhum Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın cenaze törenine katıldı.

Etkili bir Cumhuriyetçi isim ve sert dış politika görüşleriyle tanınan Graham, bu ayın başlarında geçirdiği aort yırtılması sonucu hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine çok sayıda ABD'li yetkili ve yabancı devlet temsilcisi de katıldı.

Tören sırasında ön sıralarda oturan Trump'ın zaman zaman gözlerini kapattığı ve uyukluyor gibi göründüğü anlar kameralara yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA "NÜKLEER KODLAR" TARTIŞMASI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Trump'ın performansını tartışmaya başladı.

Bir X kullanıcısı, "Nükleer kodları elinde tutan adam bu. Bunu bir düşünün." ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Şaşırtıcı değil. Uykuya dalmadan önce ne kadar zaman geçti acaba?" yorumunu yaptı.

BEYAZ SARAY'DAN SAVUNMA GELDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, The Independent'a yaptığı açıklamada Trump'ın cenazede uyuklamadığını savundu.

Ingle, "Başkan Trump, az önce çok güzel bir anma konuşması yaptığı sevgili dostu Lindsey Graham'ın kaybı üzerine düşünüyordu. Aksini iddia eden herkes ahlaksız bir aptaldır." dedi.

"UYKUCU JOE" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Trump'ın geçmişte eski ABD Başkanı Joe Biden'ı görev sırasında uyukladığı iddiasıyla eleştirdiğini hatırlattı.

Bir kullanıcı, "Trump'ın Biden'dan 10 kat daha fazla uyuyakalması ne kadar da tatlı bir ironi. Karma gerçek." yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı da "Biden bir 'arkadaşının' cenazesinde uyuyakalsaydı, 10 yıl sonra bile hâlâ bunun hakkında konuşuyor olurduk." ifadelerini kullandı.

Buna karşın bazı kullanıcılar Trump'ı savundu. Bir yorumcu, "Kilisede uyuyakalmak oldukça kolay." değerlendirmesinde bulundu.

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TRUMP'IN SAĞLIĞI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

ABD tarihinin göreve gelen en yaşlı başkanı olan Trump, ikinci dönemine başlamasının ardından sağlık durumu nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı siyasi gözlemciler, Trump'ın resmi etkinliklerde zaman zaman yorgun göründüğünü ve uyukladığı izlenimi verdiğini öne sürdü.

CNN tıp analisti Dr. Jonathan Reiner, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Trump'ın gündüzleri aşırı uyku hali yaşadığını iddia ederek, "Başkanın gündüzleri şiddetli uyku hali var. Çok sık uyuyakalıyor. Oval Ofis'te, kendisiyle konuşan insanlar varken, kabine odasında defalarca uyuyakaldı... Ve kronik uykusuzluk ciddi bir hastalıktır. Demans riskini artırabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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BEYAZ SARAY'DAN SAĞLIK İDDİALARINA TEPKİ

Beyaz Saray ise Trump'ın sağlık durumuyla ilgili eleştirileri reddetmişti.

Daha önce yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Amerikan tarihinin en zeki, en ulaşılabilir ve en enerjik başkanıdır ve siyasi amaçlarla masa başında teşhis koyan veya yanlış spekülasyon yapan sözde tıp uzmanları, yemin ettikleri Hipokrat Yeminini açıkça çiğniyorlar." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan Trump'ın ellerinde zaman zaman görülen morluklar da kamuoyunda tartışma konusu olmuş, Beyaz Saray bu durumu sık el sıkışmaya ve günlük Aspirin kullanımına bağlamıştı.