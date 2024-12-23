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Biden, idam bekleyen 37 mahkumun cezalarını müebbet hapse çevirdi

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#Abd#Biden#Mahkum
Biden, idam bekleyen 37 mahkumun cezalarını müebbet hapse çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 14:53

Görevi bırakmasına sayılı günler kalan ABD Başkanı Joe Biden, ölüm cezası bekleyen 37 mahkumun cezalarını müebbet hapse çevirdi.

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ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum." ifadesini kullandı.

Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." yorumunda bulundu.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.

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#Abd#Biden#Mahkum

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