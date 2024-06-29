Biden için yolun sonu mu? Bir hafta süresi var: İşte yerine gelebilecek 10 isim...

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, dün ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştılar.



Trump program boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergiledi ve program sonrasında yoğun eleştiriye maruz kaldı.



"BİR HAFTA SÜRESİ VAR"

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

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Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor.Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

Kongre üyelerinden biri, ABD'li siyasi blog yazarı Matthew Yglesias'a, "Başkanın ölmediğini kanıtlamak için bir haftası olduğunu düşünüyorum" derken, İngiliz Telegraph gazetesi de 'Biden'a geri çekilmesi için bir hafta süre verildi' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

ABD'NİN EN BÜYÜK GAZETELERİNDEN BİRİ OLAN NEW YORK TİMES'TAN ÇAĞRI: YARIŞTAN ÇEKİL

New York Times yayın kurulu, Başkan Biden'ın Donald Trump'a karşı katıldığı tartışmada gösterdiği performansın ardından başkana görevden çekilmesi çağrısında bulundu.

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"Ülkesine Hizmet Etmek İçin Başkan Biden Yarıştan Ayrılmalı" başlıklı makalede, 81 yaşındaki Biden'ın "takdire şayan bir başkan" olduğu ancak 4 yıl önceki kişi olmadığı vurgulandı. Seçmenin bu durumu görmezden gelemeyeceğini belirten NYT, "Seçmenleri Trump'ın eksiklikleri ile Biden'ın eksiklikleri arasında seçim yapmaya zorlayarak ülkenin istikrarını ve güvenliğini riske atmaya gerek yok. Bu çok büyük bir kumar" ifadelerini kullandı.



ABD'nin eski başkanı Barack Obama da Biden'ın Trump karşısındaki performansının kötü olduğunu kabul etti ancak yine de destek çağrısında bulundu:

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"Bu seçim, hayatı boyunca sıradan insanlar için mücadele etmiş biri ile sadece kendini düşünen biri arasında bir seçim. Doğruyu söyleyen, doğruyu yanlışı bilen ve bunu Amerikan halkına dosdoğru söyleyen biri ile kendi çıkarı için yalan söyleyen biri arasında bir seçim .Dün gece bunu değiştirmedi."

WASHINGTON POST YERİNE GELEBİLECEK İSİMLERİ SIRALADI

Washington Post gazetesi ise Biden'ın performansına ilişkin endişelere rağmen bir değişiklik yapmanın hiç de kolay olmayacağını vurguladı ve Demokratların bunu başarması durumunda ortaya atılabilecek isimleri sıraladı

1. Başkan Yardımcısı Harris

2. Gretchen Whitmer

3. Pete Buttigieg

4. Josh Shapiro

5. Jared Polis

6. Gavin Newsom

7. Raphael G. Warnock

8. Michelle Obama

9. Amy Klobuchar

10. Andy Beshear



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Tartışma yaratan yayın sonrası Atlanta'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden, Beyaz Saray yetkililerinin "Başkan grip" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine "Evet boğazım ağrıyor." dedi. Biden, dünkü performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." diye konuştu. Demokratların canlı yayın sonrası dile getirdiği eleştiriler ve endişe hakkında ise Biden, "Yalancı biriyle tartışmak kolay değil." ifadesini kullandı.

Biden, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında yaptığı konuşmada ise eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu belirterek "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi.

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Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." dedi.



Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuşan Trump ise Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.