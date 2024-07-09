Biden için kritik hafta

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Bugün Washington’da başlayacak olan NATO zirvesine evsahipliği yapacak Biden’ın, ittifaka üye ülkelerin liderlerine de güvence vermesi bekleniyor. Zira, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı, eski Başkan Donald Trump’ın NATO’ya dair olumsuz düşünceleri biliniyor. Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan hayranlığı ve Ukrayna savaşıyla ilgili Moskova’yı memnun eden açıklamaları Avrupa’da endişe yaratıyor.

PARTİSİNE MEKTUP YAZDI

Demokrat Partili Kongre üyelerinin bugün gerçekleştireceği parti içi toplantıda da Biden’ın adaylığının ele alınacağı, Biden dışındaki isimlerin adaylık ihtimali de dahil olmak üzere nasıl bir yol izleneceğine karar verileceği aktarılırken, Biden’ın da partililere 2 sayfalık bir motivasyon mektubu gönderdiği ve parti içi tartışmalara son verme çağrısı yaptığı bilgisi paylaşıldı.

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PARKİNSON UZMANINDAN 8 ZİYARET

Bu arada, New York Times’ın Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına dayandırarak yayınladığı bir habere göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nden Dr. Kevin Cannard adlı parkinson uzmanının, Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı 8 kez ziyaret ettiği ortaya çıktı.

DÜNYA TRUMP’A HAZIRLANIYOR

-ABD Başkanı Biden, kasım ayındaki seçimlerde aday olma konusunda diretirken dünya liderleri Beyaz Saray’da ikinci Donald Trump dönemine hazırlık yapıyor. Amerikan medyasından Wall Street Journal, önemli devlet başkanlarının Trump ile bazı görüşmelerde bulunduğunu iddia etti. Haberde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın nisan ayında New York’ta Trump ile bir araya geldiği ve Ukrayna ile ilgili konuşulduğu aktarılırken Alman Şansölyesi Olaf Scholz’un ocak ayında Washington’a yaptığı ziyarette ve sonraki ay küresel jeopolitik bir forum olan Münih Güvenlik Konferansı’nda eski Başkan Donald Trump’a yakın isimlerle Cumhuriyetçi senatörlerle buluştuğu iddia edildi.