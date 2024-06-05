Biden hakkında korkutan rapor… Zihin sağlığı çok geriledi… ‘En yakınındakiler bile dediklerini anlayamıyor’

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Kasım ayının hemen başında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerine hazırlanan Biden’ın yakın çevresindeki yardımcıları ve birlikte çalıştığı politikacıların yaptığı çarpıcı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Zaman zaman sosyal medyaya yansıyan ve çok konuşulan video ve fotoğraflarında tuhaf davranışları dikkat çeken 81 yaşındaki Joe Biden’ın bilişsel kapasitesinin giderek düştüğü ve zihinsel olarak gerilediği konuşuluyor.





HEM KENDİ PARTİSİ HEM DE RAKİP PARTİ ENDİŞELİ

Wall Street Journal'ın görüştüğü 45'ten fazla Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili ve çalışandan bazıları, toplantılar sırasında katılımcıların onu anlamakta zorlandığını, Biden’ın çok kısık sesle konuşmasından dolayı en yakınında duran kişilerin bile onu anlamadıklarını söylediler.

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Diğerleri de Biden'ın tavrının ve politika detaylarını kavrayışının gün geçtikçe değiştiğini ve konferanslar sırasında sık sık notlara dayandığını ve yardımcılarına danıştığını belirtti. ABD Başkanı Biden eline yardımcıları tarafından tutuşturulan notlar olmadan konuşma yapamaz hale geldi

NOT KAĞITLARINDAN YARDIM ALIYOR

Joe Biden daha önce de önemli konuşmalar yaparken saklamaya çalıştığı kağıtlara yazılan notları okumaya çalışıyor, bu durum birileri eline ne söyleyeceğini yazıp vermezse topluluk önünde konuşamadığı şeklinde yorumlanıyordu.

Ocak ayında Ukrayna'ya yardım için kongre fonuna ilişkin kritik müzakereler sırasında Başkan ile görüşen bir kişi, yayın organına “Orada olup da kendinizi rahatsız hissetmemeniz mümkün değildi” dedi.

Toplantıya katılan diğer kişiler, Biden'ın odaya girmesinden itibaren toplantının başlamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve başladığında da not kartlarını kullanarak herkesin zaten hemfikir olduğu ve katılımcıların kendisini zar zor duyabildiği noktalara değindiğini hatırlattı.

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ANLAMADIĞI SORULARI YARDIMCILARI CEVAPLIYOR

“Konuşmanın büyük bir bölümünde kendisi yoktu” denilen raporda, Başkan'ın kendisine doğrudan yöneltilen bazı soruları yanıtlamaları için çalışanlarından ricada bulunduğu belirtiliyor.

Şubat ayında Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile yaptığı bir görüşmede Louisiana'lı Cumhuriyetçi, yönetimin sıvı doğal gaz ihracatı politikasının Rusya'ya fayda sağladığından duyduğu endişeyi Başkan'a ifade etti.

Rapora göre Biden bu politikanın aslında yürürlükte olduğunu bilmiyor gibiydi ve yanlış bir şekilde bunun “sadece bir çalışma” olduğunu iddia etti. Görüşmeye tanık olan kişilere göre bu konuşma Johnson'ı “dehşete düşürdü”.

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"MÜZAKERE SIRASINDA SAÇMALADI"

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Biden'ın geçen mayıs ayında borç tavanının yükseltilmesi konusundaki gergin müzakereler sırasında “saçmaladığını”, mırıldandığını ve odaya hakim olma yeteneğinin günden güne değiştiğini söyledi.

McCarthy, Biden'ın notlara olan bağımlılığına atıfta bulunarak, “Her zaman kartları vardı ve başka türlü pazarlık yapamazdı” dedi. Joe Biden kasımdaki başkanlık seçimini kazanırsa en yaşlı başkan rekorunu egale edecek

BİR DAHA SEÇİLİRSE 86 YAŞINDA BIRAKACAK

The Post'a konuşan üst düzey bir politikacı da, rapordaki endişe verici iddiaların Adalet Bakanlığı'nın Biden'ın gizli belge soruşturması kapsamında eski özel danışman Robert Hur ile yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamayı reddetmesinin nedeni olduğunu söyledi.

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ABD tarihinin mevcut en yaşlı başkanı olan Biden, yeniden seçilmesi halinde ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak. Ve en yaşlı başkan olarak bir kez daha tarihe geçecek.