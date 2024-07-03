Biden günler sonra itiraf etti: Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum!

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İlerleyen yaşı ve akıl sağlığı endişeleri nedeni ile aylardır ABD'nin gündeminden düşmeyen ABD başkanı Joe Biden, Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi televizyondaki ilk tartışmasını gerçekleştirdi ve rakibi Donald Trump ile karşı karşıya geldi. Ancak sonuç büyük bir fiyasko oldu...



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Biden'ın tartışma sırasındaki kötü performansı, sorulara cevap verememesi, sürekli donup kalması ABD'de adeta bir deprem etkisi yarattı. Demokratlar Biden'a 'geri çekil' çağrısı yaparken, CNN başta olmak üzere bugüne kadar Demokrat Parti’ye yakın yorumlar yapan birçok medya kurumu Biden’ı sert bir şekilde eleştirdi. New York Times yayın kurulu da Biden’a "çekil" çağrısında bulundu.

Münazara sonrası yapılan ankete göre, Demokrat Parti seçmeninin yüzde 46’sı Biden’ın aday olmasını istemiyor, seçmenin yüzde 72’si ise Biden’ın başkanlık görevini yapmak için yeterli mental kapasiteye sahip olmadığını düşünüyor.



Başkan ve ailesi kötü münazara performansını Joe Biden’ın ileri yaşı dışındaki bütün sebeplere bağlayarak kampanya ekibini topa tuttu.Soğuk algınlığı, CNN moderatörlerinin eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın söylediği yalanları araya girip düzeltmemesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşmadığı zaman ekranda gözükeceğini bilmemesi gibi bahaneler ortaya atıldı ancak bunlar eleştirilerin önünü kesmedi.

Dün akşam Virginia eyaletinin McLean semtinde düzenlenen bir bağış etkinliğine katılan Biden burada dikkat çeken bir itirafta bulundu ve "Tartışmadan kısa bir süre önce dünyayı birkaç kez dolaşmaya karar verdim, ekibimi dinlemedim ve sahnede neredeyse uyuyakalıyordum" dedi.

Biden söylediklerinin bahane değil bir açıklama olduğunu sözlerine ekledi.



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Biden ve Demokrat Parti’nin en etkili 16 danışmanı, geçen hafta 5 gün boyunca Camp David’e kapanarak sabah akşam Biden’ı münazaraya hazırladı ancak Biden ailesi kötü performans sonrası bunun tam aksini iddia etti. Beyaz Saray içinden gelen son raporlar da Biden ve danışmanları arasındaki derin çatlağı ortaya koyuyor.

Politico'ya konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Beyaz Saray çalışanlarının Başkan Biden'a belirli konularda brifing verirken onun gazabına uğramamak adeta 'mayın tarlasından' geçtiğini öne sürdü. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynağa göre, Biden brifing verilirken etrafında bulunulması hoş bir insan değil ve danışanları ondan çok korkuyor. Başkana yapılacak bilgilendirmeler öncesi danışmanlar arasında 'Bu onu kızdırır', 'Bunu ekleyelim, bunu sever' gibi cümleler kuruluyor.



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Kaynak, Biden'ın birkaç üst düzey yardımcıdan başka kimseden tavsiye almadığını ve bunun onu giderek daha fazla izole ettiğini ileri sürdü.

Geçmişte de Biden'ın sinirlerine hakim olamadığı ve bazı gelişmelerden rahatsız olduğunda yardımcılarını azarladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.

ABD'li New York Post gazetesine göre Biden, kendisini medyadan ve diğer gruplardan korumaya çalışan yakın çevreye yaslandı. Bu kişiler arasında kıdemli danışman Anita Dunn, eski genelkurmay başkanı Ron Klain, Mike Donilon, Steve Ricchetti ve Bruce Reed yer alıyor.



