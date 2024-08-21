Biden gözyaşlarıyla veda etti: ‘Kimseye kızgın değilim’

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Sahneye çıkarken dakikalar boyunca ayakta alkışlanan ve “Joe’yu Seviyoruz” tezahüratlarıyla onore edilen Biden, ABD saatiyle salı gününün ilk dakikalarına kadar uzayan konuşmasında ülkesinin bir dönüm noktasında olduğunu ve 5 Kasım’da alınacak kararın önümüzdeki onlarca yıl boyunca ABD’nin ve dünyanın kaderini belirleyeceğini söyledi.

‘ELİMDEN GELENİ YAPTIM’

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan ve gözleri dolan Biden, “Amerika, sana elimden gelenin en iyisini verdim” ifadesini kullandı. Geçen ay başkan adaylığından ayrılmasını, özellikle rakibi Donald Trump başta olmak üzere bazı çevrelerin “parti içi darbe” olarak değerlendirmesine de değinen Biden, “Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuruydu. İşimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum ve adaylıktan çekilmemi söyleyen tüm bu insanlara kızgın olduğumla ilgili dedikodular doğru değil” dedi. Başkan adaylığını bıraktığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e açıktan desteğini yineleyen Biden, Harris’i yardımcısı olarak seçmenin hayatında verdiği en iyi karar olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Biden kurultaya katılan delegeleri partinin başkan adayı Harris ve eşi Jill Biden ile selamladı.

BIRAKMAYA ZORLANMIŞTI

Biden başkan adaylığından çekilmesiyle birlikte 55 yıldan uzun bir süredir yeniden seçim yarışına girmeyen ilk görevdeki başkan oldu. 27 Haziran’da Trump ile yaptığı televizyon münazarası sonrası medya, siyasiler ve büyük bağışçılar tarafından yerden yere vurulan ve büyük baskı altına sokulan Biden, her ne kadar savaşsa da yarıştan el çekmek zorunda kalmıştı. Özellikle eski Başkan Barack Obama ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi gibi partide ağırlığı olan isimlerin Biden’ın kuyusunu kazdığı iddiaları yüksek sesle dile getirilmişti.

‘BU ÜLKEYE ÖMRÜNÜ VERDİN’

Kurultayın ilk gününde konuşma yapması beklenmeyen ancak sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Biden’ı övdü. “Joe, tarihi liderliğin için, hayat boyu yaptığın hizmetler için ve yapmaya devam edeceğin her şey için teşekkürler. Sonsuza kadar sana minnettar olacağız” diyen Harris, kasım ayında bir araya geleceklerini ve idealleri için savaşacaklarını söyledi. Demokrat Parti’nin dört gün sürecek kurultayının sonunda Harris resmen aday ilan edilecek.

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SALONDA COŞKU SOKAKTA PROTESTO VARDI

Demokrat Parti kurultayına ev sahipliği yapan Chicago’daki United Center salonunun etrafındaki sokaklar ve Union Park’ta ise Filistin yanlısı protesto gösterileri düzenleniyor. ABD’nin İsrail’e yardımlarını protesto eden yaklaşık 20 bin protestocu, Filistin’e özgürlük sloganları attı. Güvenlik bariyerini aşmaya çalışan göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ABD Başkanı Biden kurultaydaki konuşmasında gösterilere değinerek, “Sokaktaki protestocular bir noktada haklı. Her iki tarafta da çok sayıda masum insan öldürülüyor” dedi.