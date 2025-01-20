Biden görevinin son dakikalarında ailesi için önleyici af çıkardı

Haberin Devamı

ABD’nin eski Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’a devretmesine dakikalar kala ailesi için önleyici af çıkardı. Biden'ın af çıkardığı isimler arasında erkek kardeşleri James ve Frank Biden, kız kardeşi Valerie Biden ve eşleri yer aldı. Biden, yaptığı açıklamada ailesinin yalnızca kendisini hedef alma amacı taşıyan saldırıların kurbanı olduğunu belirterek, "Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusuyla motive edilen amansız saldırılara, tehditlere ve en kötü türden partizan siyasete maruz kaldı. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok" dedi.

Hukukun üstünlüğüne olan inancını yineleyen Biden, "Hukuk kurumlarımızın gücünün eninde sonunda siyasete üstün geleceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı. Siyasi amaçlı soruşturmaların ve temelsiz suçlamaların hedef alınan kişilerin hayatlarını altüst ettiğini vurgulayan Biden, "Kişiler hiçbir yanlış yapmamış ve sonunda aklanacak olsalar bile, yalnızca soruşturulmak ya da kovuşturulmak bile itibarlarına ve mali durumlarına onarılamaz zararlar verebilir" dedi.

Haberin Devamı

Bu son dakika affı, Başkan Biden'ın geçtiğimiz ay oğlu Hunter Biden’ı federal vergi ve silah suçlamalarından dolayı affetmesinin ardından geldi. Hunter Biden, söz konusu suçlamalar nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.