Biden göreve ne zaman başlayacak? İşte ABD Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletler

Joe Biden'ın görev tarihi ABD'de yaşanan gelişmelerle beraber yeniden dikkat çekti. 3 Kasım Salı günü "ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri" olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden'ın kazandığını ABD'de Kongre resmi olarak tescil etti. Biden, 20 Ocak 2021'de 46. başkan olarak göreve başlayacak.

BİDEN ABD NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

7 Ocak'ta resmen Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Biden, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı. Biden göreve 20 Ocak'ta makamına resmen geçecek.

BİDEN HANGİ EYALATLERİ KAZANDI?

ABD'de kasım ayında yapılan seçimlerde Biden, Vermont, Virginia, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Illinois, Colorado, Connecticut, New Mexico, California, Oregon, Washington, New Hampshire, Minnesota, Virginia, Arizona, Maine, Rhode Island, Wisconsin, Minnesota, Hawaii, Maine, Wisconsin, Pennsylvania, District, Nevada ve Michigan'da gibi eyaletlerde ipi göğüsledi.