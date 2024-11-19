Biden giderayak pimi çekti: Kiev ABD füzeleriyle Rusya’yı vuracak

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya bu yıl içinde verilen süpersonik balistik ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) füzelerinin Rusya topraklarına yönelik kullanımındaki yasağı kaldırarak savaşta yeni bir dönem başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin çok uzun bir süredir Washington’dan talep ettiği serbestlik, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasından iki hafta sonra gelirken, Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın “savaşı 24 saatte bitiririm” vaadinin geleceği ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan konu hakkında dün basın mensuplarına konuşan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı. Singh, “bu konuda verebileceğim bir detay yok” dedi.

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KAMALA OLSA YAPAR MIYDI

Biden’ın giderayak bu kararı vermesi birçok çevrede “Biden gitmeden önce Trump’ın kucağına pimi çekilmiş el bombasını bırakmak mı istiyor” sorularına sebep oldu. 5 Kasım seçimini Cumhuriyetçi aday Trump yerine ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat aday Kamala Harris kazansa yine aynı karar verilir miydi sorusu da tartışılıyor. Amerikan medyasına göre bu karar, “Kuzey Koreli askerlerin Rusya saflarına katılması” üzerine ve daha fazla Kuzey Koreli askerin Ukrayna işgalinde kullanılmasına karşı caydırıcılık için verildi. Bir diğer önemli faktörün de Rusya’nın Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk bölgesini geri almak için harekât hazırlığında olması olduğu söyleniyor.

PUTIN: ORTAK SALDIRI SAYARIZ

ABD füzelerinin Rusya’da kullanılması ihtimali geçtiğimiz aylarda Kremlin’i alarm durumuna geçirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eylül ayında “nükleer silaha sahip olmayan bir devletin, nükleer silaha sahip bir devletin desteğiyle Rusya’ya saldırması, ortak bir saldırı olarak değerlendirilecektir” demişti. Putin de topraklarına büyük çaplı bir hava saldırısının nükleer silah kullanma olasılığını da devreye sokacağını söylemişti.

‘ETKİSİ SINIRLI OLUR’

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Nisan ayının sonlarına doğru ABD medyasına verilen bilgide, belirli sayıda ATACMS füzelerinin Ukrayna ordusuna teslim edildiği ve ilk kez savaşta kullanıldığı belirtilmişti fakat Ukrayna’nın elinde sınırlı sayıda ATACMS füzeleri var. ABD medyasındaki değerlendirmelere göre Kiev’in Rusya’nın derinliklerini vurabilmesinin savaş alanında devasa bir değişiklik yaratması beklenmiyor. 300 kilometreye kadar menzili olan süpersonik balistik füzelerin ne kadar kullanılacağı ve hangi hedeflerin vurulacağı henüz bilinmezken, Ukrayna ordusunun elinde çok sayıda ATACMS bulunmaması, savaşın gidişatı açısından kesin bir zafer getirecek bir adım olarak görünmüyor. Ayrıca Rusya’nın ATACMS füzelerinin kullanımının onaylanması ihtimaline karşın önemli savaş uçaklarını ve silah depolarını ATACMS’ların menzilinin dışına taşıdığı da belirtilmişti.

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TRUMP’IN BARIŞ PLANI NE OLUR

Biden’ın kararı ile birlikte gözler Seçilmiş Başkan Trump’a dönecek. Ukrayna-Rusya savaşını “24 saatte bitirme” hayali olan müstakbel başkanın planları, savaşın daha da tırmanmasıyla yerle bir olabilir. Şayet ATACMS füzelerinin Rusya topraklarında kullanılması savaş alanında çok büyük bir tırmanmaya sebep olmazsa Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte barış masasının kurulma ihtimali hâlâ bulunuyor.

OĞUL TRUMP: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKARTMAK İSTİYORLAR

ABD Başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Biden’ın Ukrayna’nın Rus sınırları içerisinde ATACMS balistik füzesi kullanmasına onay vermesini ağır sözlerle eleştirdi. Silah endüstrisinin, babasının barışı sağlama ve hayatları kurtarma şansı olmadan Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmak istediğini öne süren oğul Trump, “O trilyon dolarları kilitlemek lazım. Böyle hayatın canı cehenneme, embesiller!” ifadelerini kullandı. Donald Trump, mevcut Başkan Biden’dan görevi 20 Ocak’ta devralacak. Oğul Trump’a benzer bir çıkış da Trump’ın Sağlık Bakanı adayı olarak ilan ettiği Robert F. Kennedy Jr.’dan geldi. Müstakbel Sağlık Bakanı, sosyal medyadan “Şu anda ABD dış politikasını yöneten, ‘isimsiz adamlar görünüşe göre Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce Üçüncü Dünya Savaşı çıkartmanın peşinde” mesajını paylaştı.