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Biden giderayak onayı verdi: ABD'den Rumlara askeri teçhizat

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#Abd#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#Askeri Teçhizat
Biden giderayak onayı verdi: ABDden Rumlara askeri teçhizat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:47

Görevi bırakmasına sayılı günler kalan ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs'ın ABD'den askeri teçhizat almasına onay veren bir direktif yayınladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı direktifle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkeden askeri teçhizat alımına olanak tanındığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan direktif yayımladı.

Açıklamada, "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin GKRY'ye akredite Lefkoşa Büyükelçisi Julie Davis Fisher, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, direktifin, taraflar arasındaki ilişkileri "derinleştirecek" bir adım olduğunu belirtti.

Biden giderayak onayı verdi: ABDden Rumlara askeri teçhizat

ABD MEDYASI: DOĞU AKDENİZ HAMLESİ

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ABD medyasında yer alan haberlerde söz konusu direktifin GKRY'nin ABD'den silah satın almasına ve ihtiyaç fazlası Amerikan askeri teçhizatına sahip olmasına olanak tanıyarak Doğu Akdeniz'de istikrarı teşvik edeceği ileri sürüldü.

ABD medyasına göre bu karar GKRY’ye yönelik silah ambargosunun kaldırmasından sonra atılan en önemli adım.

Biden giderayak onayı verdi: ABDden Rumlara askeri teçhizat

SİLAH AMBARGOSUNUN KALDIRILMASI KARARI UZATILMIŞTI

ABD 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022 yılında kapsamını genişlettiği ve 2023 yılında uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bir yıllığına daha yeniden uzatacağını açıklamıştı.

Karar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) hem de Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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#Abd#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi#Askeri Teçhizat

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