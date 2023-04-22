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Biden gelecek hafta adaylığını ilan edecek

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#ABD#Joe Biden#Adaylık
Biden gelecek hafta adaylığını ilan edecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kasım 2024’te gerçekleşecek Başkanlık Seçimleri için ikinci dönem adaylığını gelecek hafta ilan etmesi bekleniyor.

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Amerikan New York Times gazetesi, açıklamanın gelecek salı bir video mesaj ile duyurulabileceğini yazdı. Başkan Biden, aylardır ikinci dönem için aday olmayı planlıyordu, ancak ekibinin isteğiyle, özellikle Demokrat adayların ara seçimlerde beklenenden daha iyi bir performans göstermesinin ardından duyuru ertelendi. Diğer yandan Beyaz Saray’daki uzmanlar, Cumhuriyetçiler aday çıkarma yarışında birbirleriyle mücadele ederken, Biden’ın kendisini siyasi çekişmelerin uzağında tutmasını tavsiye etti. 80 yaşındaki Biden, adaylığını yeniden ilan eder ve seçilirse, ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.

 

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#ABD#Joe Biden#Adaylık

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