Biden enflasyonu soran muhabire küfretti

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Ülkede 12 aylık enflasyon yüzde 7 ile son 40 yılın en yükseğinde. Pazartesi günkü basın toplantısının ardından fotoğraf çekimi sırasında Donald Trump yanlısı Fox News muhabiri Biden’a “enflasyonun siyasi bir sorumluluk olup olmadığını” sordu. Soru üzerine mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Biden’ın kendi kendine “Tam bir aptal o... çocuğu” dediği duyuldu.

TELEFON ETTİ HAVAYI YUMUŞATTI

Olaydan bir saat sonra Biden’ın kendisini aradığını söyleyen Doocy, Başkan’la diyaloğunu şöyle anlattı: “Aradı ve ‘Kişisel bir şey değil, dostum’ dedi. Ona, her zaman herkesin sorduğundan farklı şeyler soracağımı söyledim. O da ‘Evet, öyle yapmalısın’ dedi.” Doocy, Biden’ın kendisinden özür dileyip dilemediğiyle ilgili de “Havayı yumuşattı, bunu takdir ettim. Güzel bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

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GEÇEN HAFTA DA ‘APTAL’ DEMİŞTİ

Biden geçen hafta da bir başka Fox News muhabiri Jacqui Heinrich’e hakaret etmiş, Ukrayna krizine dair “Neden ilk adımı Putin’in atmasını bekliyorsunuz” şeklindeki soruya “Ne aptalca bir soru” yanıtını vermişti. Biden’ın geçmişteki gaflarını düzeltmek için büyük mücadele veren Beyaz Saray’ın son olayda durumu toparlama girişiminde bulunmaması ve ifadelerin aynen resmi kayıtlara girmesi dikkat çekti.