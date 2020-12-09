Biden dönemine yeni elçi: ABD görevi Mercan'da

DIŞİŞLERİ SÖZCÜLERİ HALEF SELEF: Çavuşoğlu’nun yaptığı tebligata göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi oldu. Aksoy bu görevi kendisi gibi Dışişleri’nde sözcülük yapmış olan Büyükelçi Tanju Bilgiç’den devralacak. Böylece bakanlığın iki sözcüsü Sırbistan’ın başkentinde halef selef büyükelçi oldu.

TOKYO’DAN WASHINGTON’A: Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne, Dışişleri Bakanlığı dışından eski AK Parti Eskişehir Milletvekili Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan atandı. Mercan, Biden döneminde Türk-ABD ilişkilerini rayına oturtmada önemli görevler üstlenecek.

ABU DABİ’YE ATAMA: Türkiye özellikle Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) de büyükelçi ataması yaptı. Dışişleri ABD Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tuncer, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi oldu.

KRİTİK MERKEZLER: Protokol Genel Müdürü Başar Şen Berlin Büyükelçisi, Tunus Büyükelçisi Refik Ali Onaner yeni Paris Büyükelçisi, Ömer Gücük Roma Büyükelçisi, Burak Akçapar Madrid Büyükelçisi ve Hakan Olcay da Dublin Büyükelçisi oldu. Irak Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Güney Bağdat Büyükelçiliği’ne getirildi.

AFAD BAŞKANI TANZANYA’YA

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Dışişleri dışından atamayla Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi oldu.

EŞ DURUMU ATAMALARI





Atamalarda eş durumu da dikkate alındı. Yunus Demirer Bratislava (Slovakya) Büyükelçisi olurken, eşi Hatun Demirer de Türkiye’nin Viyana’daki AGİT Daimi Temsilcisi oldu. Demirer çifti yaklaşık 80 kilometre mesafede görev yapacak. Ece Acarsoy Bern Büyükelçisi (İsviçre) olarak görev yapacak. Eşi Alp Acarsoy da Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliği’ne atandı.