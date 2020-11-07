Biden çok yaklaştı

ABD’de kullanılan posta oylarının fazlalığı ve pandemi neden olduğu yavaş sayım sebebiyle dört gündür kesin sonucu belirlenemeyen tarihi seçimlerde Demokrat aday Joe Biden ipi göğüslemeye dün biraz daha yaklaştı. Ülkede oyların sayımının halen sürdüğü kritik eyaletler Nevada, Arizona, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Georgia başkanı seçecek Seçiciler Kurulu’nun 538 delegesinden 68’ine sahip. Amerikan New York Times gazetesine göre Biden 253, ABD Başkanı Donald Trump ise 214 delegeyi garantilemiş durumda. Başkan olmak için 270 delege gerekiyor.

GEORGIA’DA YENİDEN SAYIM

Dün 16 delegeli Georgia’da posta ile kullanılmış oylar sayılırken Biden, Trump’ın yaklaşık 1500 oy önüne geçti. Ancak Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, oy sayımının yeniden yapılacağını duyurdu. Eyalet yasalarına göre oy farkı yüzde 0.5’in altında olursa sayımın tekrarlanması talep edilebiliyor. Öte yandan Cumhuriyetçiler Pensilvanya eyaletinde 3 Kasım’dan sonra seçim merkezine ulaşan oyların sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

SAYIMDA SON DURUM ŞÖYLE

Sayımda son durum dün itibariyle şöyle:

- Pensilvanya: Seçimlerden önce çekişmeli eyaletler arasında görülen 20 delegeli Pennsylvania’da oyların yüzde 96’sı sayıldı. Dün Biden, bu eyalette de yaklaşık 15 bin oyla öne geçti.

- Kuzey Carolina: 15 delegesi bulunan bu eyalette Trump, yaklaşık 77 bin oy farkı ile önde. Eyalette seçim günü olan 3 Kasım’a kadar mühürlenmiş posta oyları 12 Kasım’a dek sayım sürecine dahil edilecek. Eyalette oyların yüzde 95’i sayılmış durumda.

- Arizona: 11 delegesi bulunan eyalette oyların yüzde 94’ü sayılmış durumda. Biden yaklaşık 40 bin oy ile önde. Yetkililere göre daha 204 bin civarında sayılacak erken oy bulunuyor.

- Nevada: 6 delegesi bulunan eyalette şu ana kadar oyların yüzde 92’si sayılmış durumda. Biden burada yaklaşık 21 bin oyla önde gidiyor.

MÜSLÜMAN ABD’LİLERİN YÜZDE 69’U ‘BIDEN’ DEDİ

ABD’de yaşayan Müslüman seçmenlerin yüzde 69’nun 3 Kasım başkanlık seçiminde Demokrat başkan adayı Joe Biden’a destek verdiği açıklandı. Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışma yayımladı. Buna göre, seçimlerde bir milyondan fazla Müslüman seçmen oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti.

TRUMP: HİLE PEŞİNDELER

Yukarıdaki tablo değişmeden devam ederse Joe Biden 306 delegeye ulaşarak ABD’nin yeni başkanı oluyor. Sayımın uzaması gerilimi de arttırıyor. Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Sadece meşru oyları sayarsanız ben rahatça kazanırım. Seçimlere hile karıştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” derken iddialarını destekleyen kanıt öne süremedi. Kampanya ekibi aracılığıyla bir de yazılı açıklama yapan Trump, usulsüzlük yapıldığı iddiasını yinelerken, “Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” mesajını verdi.

BIDEN DESTEK İSTEDİ

Joe Biden ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak, ne şimdi ne daha sonra” ifadesini kullandı. Biden tweet’te, “Trump oyların sayımını durdurmak için mahkemeye gidecek. Buna karşı koymak için tarihteki en büyük seçim koruma faaliyetini hayata geçirdik ve yardımınıza ihtiyacımız var” diyerek bağış talep etti.

TV’LER KONUŞMASINI YARIDA KESTİ





ABD Başkanı Donald Trump’ın, başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan oyların sayımının devam etmesine rağmen seçimleri kendisinin kazandığını iddia etmesine, Amerikan medyası tepki verdi. ABD Başkanı’nın “meşru olmayan oyların sayılmaması halinde seçimi kendisinin kazandığını” iddia ettiği konuşma, önde gelen televizyon kanalları tarafından yarıda kesildi. Amerikan MSNBC kanalının sunucusu Brian Williams, “Burada yeniden, sadece ABD Başkanı’nı yarıda kestiğimiz değil, aynı zamanda onu düzelttiğimiz, tuhaf bir pozisyondayız. Söyledikleri gerçeğe dayanmıyor ve bu, ülkemizin bulunduğu noktada tehlikeli” dedi.