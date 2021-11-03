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Biden, Çin ve Rusya liderlerini eleştirdi! 'Büyük hata...'

#İklim Zirvesi#Biden#RUSYA
Biden, Çin ve Rusya liderlerini eleştirdi Büyük hata...

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir hata" olarak değerlendirdi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Glasgow'a gitmemesini eleştirdi.

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Salı günü gazetecilere konuşan Biden, "iklim krizinin çok büyük bir sorun olduğunu" ve "Çin'in arkasını dönüp gittiğini" söyledi. Ardından, "Aynı şey Rusya ve Putin için de geçerli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin Devlet Başkanı Şi Jinping de zirveye katılmıyor.

İki ülkeden de birer delegasyon Glasgow'a giderek ülkelerini temsil ediyor. Liderlerin geri dönüşünün ardından toplantılar, 14 Kasım'a kadar devam edecek.

ÇİN BİRİNCİ SIRADA

Çin, dünyanın en büyük karbondioksit salımı yapan ülkesi, ikinci sırada da ABD geliyor. Rusya ise AB ülkeleri ve Hindistan'ın ardından 5. sırada yer alıyor.

İskoçya'nın en büyük kenti olan Glasgow'da başlayan zirveye 120'den fazla ülke lideri katıldı. Birçok ülke, 2030'a kadar sera gazı salımının büyük oranda azaltılması için sözler vermiş durumda.

Biden, Çin ve Rusya liderlerini eleştirdi Büyük hata...

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BIDEN'DAN ÇİN VE RUSYA'YA TEPKİ

Biden, Çin ve Rusya devlet başkanlarıyla ilgili bu ifadeleri, gazetecilerin iklim krizi konusunda diğer ülkelerin rollerini sormaları üzerine kullandı. Gazetecilerin özellikle Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın rolünü sorması üzerine Biden, şu yanıtı verdi:

"Çin'in dünyada bir dünya lideri olarak anlaşılır şekilde edinmeye çalıştığı rol... Buraya gelmeyerek... Yapmayın! Jinping'in burada olmaması büyük bir hata."

Ardından Rusya için de aynı şeyin geçerli olduğunu belirten Biden, "Rusya Devlet Başkanı bu konuda ağzını açmıyor" dedi.

Biden, Çin ve Rusya liderlerini eleştirdi Büyük hata...

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Ekim ayında, Rus liderin zirveye neden katılamayacağıyla ilgili hiçbir detay vermeden ve "iklim krizinin Rusya için çok önemli olduğunu" söyleyerek katılmama kararı verdiğini açıklamıştı.

Eylül ayında Şi Jinping, Çin'in 2060 yılına kadar sera gazı salımını sıfıra indirme konusunda verilen sözleri yerine getireceğini açıklamıştı.

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#İklim Zirvesi#Biden#RUSYA

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