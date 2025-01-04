×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Biden çiftine hediyeler açıklandı: Modi’den pırlanta Sisi’den bilezik

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Dışişleri Bakanlığı#Narendra Modi
Biden çiftine hediyeler açıklandı: Modi’den pırlanta Sisi’den bilezik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 07:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Ofisi, Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın 2023 yılında yabancı liderlerden aldığı hediyelerin listesini açıkladı.

Haberin Devamı

Bilgilendirme raporuna göre en pahalı hediyeyi ABD ziyareti sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi verdi. Modi, First Lady’ye 20 bin dolar değerinde 7.5 karatlık laboratuarda üretilmiş bir pırlanta hediye etti. Jill Biden ayrıca, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi’nden 14 bin 63 dolar değerinde bir broş ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve First Lady’sinden toplam değeri 4 bin 510 dolar olan bir bilezik, broş ve fotoğraf albümü aldı.

SATIN ALMALARI GEREK

ABD Başkanı Biden’a ise Güney Kore’nin yakın zamanda görevden alınan başkanı Yoon Suk Yeol 7 bin 100 dolar değerinde bir hatıra fotoğraf albümü, Moğol başbakanı 3 bin 495 dolarlık bir Moğol savaşçı heykeli, Brunei sultanı 3 bin 300 dolarlık bir gümüş kase, İsrail cumhurbaşkanı 3 bin 160 dolarlık bir gümüş tepsi ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise 2 bin 400 dolar değerinde bir kolaj hediye aldı. ABD yasalarına göre üst düzey devlet yetkililerinin yabancı liderlerden aldıkları 480 dolar ve üzeri değere sahip hediyeleri beyan etmesi gerekiyor. Yetkililerin bu hediyeleri kendi üstlerine geçirebilmek için piyasa değeri üzerinden satın almaları gerekiyor. Aksi takdirde hediyeler Ulusal Arşiv’e devrediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre 20 bin dolarlık elmas Beyaz Saray Doğu Kanadı’nda resmî kullanım için saklanırken, Başkan ve First Lady’ye verilen diğer hediyeler Ulusal Arşiv’e gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Dışişleri Bakanlığı#Narendra Modi

BAKMADAN GEÇME!