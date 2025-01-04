Biden çiftine hediyeler açıklandı: Modi’den pırlanta Sisi’den bilezik

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Bilgilendirme raporuna göre en pahalı hediyeyi ABD ziyareti sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi verdi. Modi, First Lady’ye 20 bin dolar değerinde 7.5 karatlık laboratuarda üretilmiş bir pırlanta hediye etti. Jill Biden ayrıca, Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi’nden 14 bin 63 dolar değerinde bir broş ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ve First Lady’sinden toplam değeri 4 bin 510 dolar olan bir bilezik, broş ve fotoğraf albümü aldı.

SATIN ALMALARI GEREK

ABD Başkanı Biden’a ise Güney Kore’nin yakın zamanda görevden alınan başkanı Yoon Suk Yeol 7 bin 100 dolar değerinde bir hatıra fotoğraf albümü, Moğol başbakanı 3 bin 495 dolarlık bir Moğol savaşçı heykeli, Brunei sultanı 3 bin 300 dolarlık bir gümüş kase, İsrail cumhurbaşkanı 3 bin 160 dolarlık bir gümüş tepsi ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise 2 bin 400 dolar değerinde bir kolaj hediye aldı. ABD yasalarına göre üst düzey devlet yetkililerinin yabancı liderlerden aldıkları 480 dolar ve üzeri değere sahip hediyeleri beyan etmesi gerekiyor. Yetkililerin bu hediyeleri kendi üstlerine geçirebilmek için piyasa değeri üzerinden satın almaları gerekiyor. Aksi takdirde hediyeler Ulusal Arşiv’e devrediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre 20 bin dolarlık elmas Beyaz Saray Doğu Kanadı’nda resmî kullanım için saklanırken, Başkan ve First Lady’ye verilen diğer hediyeler Ulusal Arşiv’e gönderildi.