Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor!

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

Biden aynı yayın esnasında Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilime ve ABD'nin duruma olası müdahalesine dair de oldukça sert yorumlar yaptı ve ülkesinin Çin'in herhangi bir askeri harekatı durumunda Tayvan'ın yanında saf tutmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Ancak canlı yayın sırasında bu önemli açıklamaların tümünün önüne geçen bir olay yaşandı. İzleyicilerin dikkatinden kaçamayan ve sayısız kullanıcı tarafından başta Twitter olmak üzere hemen tüm sosyal medya platformlarından paylaşılan videoda ABD Başkanı Joe Biden'ın sunucu Anderson Cooper'ın karşında ayakta durup soruları yanıtlarken yaptığı el hareketi tüm dünyada adeta şok etkisi yarattı.

'@Cernovich' mahlaslı ve 800 bine yakın takipçisi olan ABD'li bir Twitter kullanıcısı Biden'ın canlı yayındaki videosunu hesabından paylaşıp "Biden ne yapıyor?" sorusunu sordu. Videoda sunucunun Biden'a soru sorarken ABD Başkanı'nın iki elini yumruk yaparak öne doğru getirdiği ve ellerini sürekli olarak sıkıp bıraktığı görülüyor.

What is Biden doing? pic.twitter.com/poBaKErVp5