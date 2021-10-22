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Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor!

#Joe Biden#ABD#SOSYAL MEDYA
Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor

ABD Başkanı Joe Biden gündeme sık sık ilerleyen yaşı ve kameralar önünde sergilediği ilginç hareketler ve yaşadığı kazalarla geliyor. Biden'ın CNN International yayınında soruları cevaplarken yaptığı hareket ise sosyal medyada günün konusu oldu ve sayısız kullanıcının başkanla ilgili yorum yapmasına sebep oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

Biden aynı yayın esnasında Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilime ve ABD'nin duruma olası müdahalesine dair de oldukça sert yorumlar yaptı ve ülkesinin Çin'in herhangi bir askeri harekatı durumunda Tayvan'ın yanında saf tutmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Ancak canlı yayın sırasında bu önemli açıklamaların tümünün önüne geçen bir olay yaşandı. İzleyicilerin dikkatinden kaçamayan ve sayısız kullanıcı tarafından başta Twitter olmak üzere hemen tüm sosyal medya platformlarından paylaşılan videoda ABD Başkanı Joe Biden'ın sunucu Anderson Cooper'ın karşında ayakta durup soruları yanıtlarken yaptığı el hareketi tüm dünyada adeta şok etkisi yarattı.

Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor

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'@Cernovich' mahlaslı ve 800 bine yakın takipçisi olan ABD'li bir Twitter kullanıcısı Biden'ın canlı yayındaki videosunu hesabından paylaşıp "Biden ne yapıyor?" sorusunu sordu. Videoda sunucunun Biden'a soru sorarken ABD Başkanı'nın iki elini yumruk yaparak öne doğru getirdiği ve ellerini sürekli olarak sıkıp bıraktığı görülüyor.

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Sık sık yaşı nedeniyle güvenirliği sorgulanan ve demans olduğu kulislerde konuşulan Biden'ın bu görüntüsünün hastalığının kanıtlarından biri olduğu en çok yapılan yorumlar arasında. Zira videodaki görüntüde Biden'ın bu hareketi yaparken sanki sunucuyu hiç dinlemiyor ve uzaklara bakıyor olduğu açıkça seçiliyor.

Ancak bu durumun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte yapılan yorumlar sadece moral bozucu hastalık yorumları değil. Birçok sosyal medya kullanıcısı olayı açıklayan oldukça eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor

Bunların arasında en eğlenceli olanlarında birisi, bir Twitter kullanıcısının "Biden ne yapıyor?" sorusuna verdiği "En sevdiği arabayı kullanıyor" yorumu oldu. Bir diğer ilginç yorum da "Her zaman hazır kalabilmek için yumruklarını sıkıyor. O hazırlıklı, kendine güvenen bir lider. Her zaman böyle bir lider istememiş miydik?" oldu.

Biden canlı yayında dünyayı şoke etti, sosyal medya bu görüntüyle çalkalanıyor

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Bir kısım kullanıcı ABD Başkanı'nın soruyu büyük bir ciddiyetle dinlediğini ve tuhaf jestlerinin bu yüzden olduğunu iddia ederken Biden'ın halini demansla bağdaştıran ve durumu üzücü bulan kullanıcıların sayısı da azımsanamayacak kadar çoktu.

78 yaşında olan ABD'nin 46. Başkanı Joe biden göreve geldiği günden beri toplantılarda, canlı yayınlarda ve önemli uluslararası görüşmelerde konuşmalarının yarım yamalak olması, uyuklar hali ve sık sık düşme tehlikesi yaşamasıyla gündemde. Biden, kendinden önceki Başkan Donald Trump ve rakip Cumhuriyetçi Parti tarafından sürekli olarak göreve uygun olmadığı ve yaşının başkanlık yapmasına engel teşkil ettiği konusunda suçlamalara maruz kalıyor.

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