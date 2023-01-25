Biden canlı yayında açıkladı! ABD'den Ukrayna'ya tank desteği

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Almanya’nın ardından ABD’de Ukrayna’ya tank gönderme kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya ve halkına destek olmak için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortakları ile uyum içinde çalıştığını belirterek, “ABD ve Avrupa tamamen birleşmiştir. Bu sabah NATO müttefiklerimiz Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak ve İtalya Başbakanı Meloni ile yakın koordinasyonumuzu ve Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmek için uzun bir görüşme yaptım” dedi.



Rusya'nın beklentisinin ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya destek konusunda birlik sağlamayacağı olduğunu aktaran Biden, “Ama tamamen birleştik” dedi. Ukrayna’nın elinde tuttuğu bölgeleri savunduğunu ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılara hazırlandığını belirten Biden, “Yakın zamanda Rusya'nın savaş alanında gelişen taktik ve stratejisine karşı koyabilmeleri gerekiyor. Manevra yapma ve alan açma yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Uzun vadede Rus saldırganlığına karşı caydırıcılığa ve kendilerini savunmak için kalıcı bir yeteneğe ihtiyaçları var” dedi.





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ABD’nin Ukrayna’ya bugüne kadar yüzlerce zırhlı araç gönderdiğini hatırlatan Biden, “Ve bugün ABD’nin Ukrayna'ya 1 Ukrayna taburuna eşdeğer 31 Abram tankı göndereceğini duyuruyorum. Bakan Austin, bu adımı Ukrayna'nın topraklarını savunma ve stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağı için tavsiye etti. Abrams tankları dünyanın en kabiliyetli tanklarıdır. Ayrıca çalıştırmaları ve bakımları son derece karmaşıktır. Bu yüzden Ukrayna'ya etkili bir şekilde gerekli olan parçaları ve ekipmanı da veriyoruz” dedi. Söz konusu tankların Ukrayna’ya teslimatının zaman alacağını ifade eden Biden, “Bu duyuruyu müttefiklerimizle de yakından koordine ediyoruz. ABD katkısına, diğer ülkelerden önümüzdeki haftalarda ve aylarda hazır, kullanılabilir ve savaş alanında kullanım için daha kolay entegre edilecek olan ek bir duyuru eşlik edecek” dedi. Almanya Başbakanı Olaf Szcholz’a Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesine onay verdiği için minnettar olduğunu belirten Biden, “Başbakan’a liderliği ve Ukrayna'yı desteklemek için ortak çabalarımıza olan kararlı bağlılığı için teşekkür etmek istiyorum” dedi.Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için Rus saldırganlığına karşı Ukrayna’nın savaşma yeteneğini desteklemek dünya çapında bir taahhüt olduğunu belirten Biden, “Birleşik Krallık geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Challenger 2 tankları göndereceğini duyurdu. Fransa, AMX-10 RC zırhlı savaş araçları ile katkıda bulunuyor. ABD gibi Almanya Leopard tanklarına ek olarak bir Patriot füze bataryası gönderiyor. Hollanda, Patriot füzesi gönderecek. Fransa, Kanada, Slovakya, Norveç ve diğerleri, Ukrayna semalarının güvenliğini sağlamak ve kelimenin tam anlamıyla Rusya'nın saldırganlığının hedefi olan masum sivillerin hayatlarını kurtarmak için kritik hava savunma sistemleri gönderdi. Polonya zırhlı araçlar gönderiyor, İsveç savaş araçları bağışlıyor, İtalya topçu veriyor. Danimarka ve Estonya obüs gönderiyor. Letonya daha fazla Stinger füzesi sağlıyor, Litvanya uçaksavar sağlıyor ve Finlandiya kısa süre önce bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini duyurdu” dedi.ABD’nin müttefikleri ve ortakları ile birlikte bugüne kadar Ukrayna’ya 3 binden fazla zırhlı araç, 8 binden fazla topçu sistemi, 2 milyondan fazla topçu mühimmatı, 50'den fazla gelişmiş çoklu roket fırlatma sistemi gönderdiklerini aktaran Biden, “Bunların hepsi Ukrayna'nın Rusya’nın acımasız saldırganlığına karşı koymak için” dedi. Bütün bu yardımların Ukrayna'nın topraklarını savunmasına ve korumasına yardım etmek için olduğunu belirten Biden, “Bu, Rusya için bir saldırı tehdidi değil. Rus birlikleri Rusya'ya ait oldukları yere dönerse, bu savaş bugün bitecek. Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırı tehdidimiz yok. Hepimizin istediği bu, bu savaşın bitmesi” dedi.

NATO KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

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NATO, Ukrayna’ya yapılacak olan tank sevkiyatlarından memnun olduğunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya Abrams tanklarını göndermesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “NATO müttefikleri, Ukrayna'nın öz savunmasına verdiğimiz destek konusunda birleşmiştir. İngiltere'den Challenger ve Almanya'dan Leopard 2 tanklarıyla birlikte bu Rusya'ya karşı mücadelede önemli bir fark oluşturabilir” dedi.

NORVEÇ 2 TANK GÖNDERECEK

Almanya ve ABD’nin ardından bir ülke daha Ukrayna’ya tank göndereceğini duyurdu. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram yaptığı açıklamada, Norveç’in Batı yardımlarının bir parçası olarak Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurdu. Ukrayna’ya kaç tank gönderileceğini açıklamayan Gram, Norveç’in Ukrayna'ya muharebe tankı gönderilmesini desteklediğini belirterek, söz konusu tank yardımlarına Norveç’inde katılacağını açıkladı.