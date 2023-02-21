Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

'Biden büyük bir kumar oynadı' İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Biden#Kiev
Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 11:23

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin yankıları devam ediyor. Batı medyası bugün 'sır ziyaretin' perde arkasını yazdı ve başkanın büyük bir kumar oynadığını öne sürdü.

Haberin Devamı

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 3 gün sonra birinci yılını dolduracak.Dünyadaki gözler yeniden bölgeden gelecek haberlere çevrilmiş durumda...

ABD Başkanı Joe Biden, savaşın yıl dönümüne sayılı günler kala Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

RUSYA'YA HABER VERİLMİŞ

Tüm dünya basının 'son dakika' olarak duyurduğu sürpriz ziyaretin perde arkası ise bugün ortaya çıktı.

Savaşın yıl dönümünde Polonya'ya gideceği açıklanan ancak beklenmedik bir şekilde Kiev'e giden ABD Başkanı Biden'ın uçağının Pazar sabahı 04:15'te havalanmasından sonra Beyaz Saray'ın Rusya'yı ziyarete ilişkin bilgilendirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bilgiyi doğrularken Rusya'ya haber verilmesinin nedeninin 'olası bir çatışmayı önlemek' olduğunu belirtti ve görüşmeye ilişkin detayları açıklamayı reddetti.

Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

SON DAKİKAYA KADAR SIR GİBİ SAKLANDI! BİDEN'IN GİZLİ ROTASI

İngiliz Dailymail gazetesi Biden'in ziyaretinin son ana kadar sır gibi saklandığını, operasyonun arkasında titiz bir planlama olduğunu yazdı ve başkanın gizli rotasını açıkladı.

CNN International, pazar günü sabahı 4:15'te başkanlık uçağı Air Force One yerine Air Force C-32 uçağı ile gizlice Washington'dan ayrılan Biden'ın yanında kıdemli danışmanlar, bir muhabir ve bir fotoğrafçıdan oluşan küçük bir grup olduğunu belirtti.

BBC uçaktaki gazetecilerin gizlilik yemini ettiğini ve cep telefonlarının ellerinden alındığını öne sürdü.

Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

Dailymail gazetesi Biden'ın rotasını böyle çizdi

Uçak Polonya'ya gitmeden önce Almanya'daki bir ABD üssünde yakıt ikmali yaptı. Polonya'dan Ukrayna'ya demiryolu ile giden başkanın yolculuğu tam 10 saat sürdü. Biden, trenden indikten sonra özel bir konvoyla birlikte Ukrayna lideri Zelenski'nin yanına gitti.

Haberin Devamı

İSİMSİZ BİR TRENDE GİTTİ: 'BÜYÜK BİR KUMAR'

New York Times gazetesi başkanı korumak için yanında gizli servis ajanlarının olmasına rağmen, isimsiz bir trende yapılan yolculuğun 'büyük bir kumar' olduğunu yazdı ve bunun 'Moskova'ya bir meydan okuma' olduğunu iddia etti.

Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

CNN ise ziyaretin uzun süre planlandığına dikkat çekerek 'Bu Biden'ın almak istediği bir riskti' ifadelerini kullandı. Dailymail Gazetesi de Biden'ın aylardır Kiev'e gitmek istediğini ve nihai kararı da yine kendinin verdiğini belirtti.

TRENDE UYUMAKTA ZORLANDI

Biden'ın ziyaretini anlatan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkiliye göre günlük kıyafetlerle yola çıkan Biden tren yolculuğunda uyumakta zorlandı bunun yerine vaktini konuşmasını hazırlamakla geçirdi.

Biden büyük bir kumar oynadı İşte sır gibi saklanan gizli rota ve Kiev ziyaretinin perde arkası...

500 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKET

Haberin Devamı

Biden Ukrayna'da yaptığı açıklamada Zelenski ile görüşmesinde uzun menzilli silahların gündeme geldiğini belirtti ve Ukrayna'ya verilecek yeni yardım paketinin 500 milyon dolar değerinde olduğunu vurguladı. 

Gözden Kaçmasın

Binlerce kişi evlat edinmek istedi İşte mucize bebek Ayanın adı ve yeni ailesi....Binlerce kişi evlat edinmek istedi! İşte mucize bebek Aya'nın adı ve yeni ailesi....Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Biden#Kiev

BAKMADAN GEÇME!

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu? ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor'

#Kahramanmaraş Depremi
Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

#Kahramanmaraş