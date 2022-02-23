Biden: Bu işgalin başlangıcı

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerine “Barış Gücü” göndermesinin ardından dün Moskova’ya uygulanacak yaptırımları açıkladı. Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasına “Putin’in kararları Rusya’nın Ukrayna işgalinin ilk adımıdır” ifadesiyle başlayan Biden, “Rusya saldırganlığa devam ederse, biz de yaptırımlarımıza devam ederiz” dedi. Moskova’nın Ukrayna’ya karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaya hazır olduğuna inandıklarını belirten Biden, “Rusya, Ukrayna sınırlarına kan ve tıbbi ekipman taşımaya devam ediyor. Savaş başlatmayı düşünmüyorsanız, kana ihtiyacınız yoktur” diye konuştu. “ABD, NATO müttefiklerini korumaya kararlı. Ancak bütün eylemlerimiz savunma amaçlıdır. Hiçbir şekilde Rusya’ya karşı saldırıya geçmeyeceğiz” diyen Biden’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

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- Rus devleti, Batı kaynaklı finansmana erişemeyecek. Rusya Varlık Fonu VEB ve Rusya’nın askeri bankası PSB’ye yaptırım uygulanacak.

- Finansal yaptırımlar Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakınlarındaki Rus elitleri ve ailelerini de kapsayacak.

- Rusya’nın Belarus sınırlarındaki askeri varlığına karşılık olarak Baltık ülkelerinde (Litvanya, Estonya ve Letonya) NATO kapsamında yetkili ABD kuvvetlerine takviye sağlanacak.

- Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 projesi hiçbir şekilde işletmeye alınmayacak.

- Ukrayna’ya “savunma amaçlı” silah gönderilmeye devam edilecek.