Biden, Brüksel yolcusu: Tek günde iki zirve

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Biden, 24 Mart’ta Brüksel’de hem Avrupa Birliği’nin olağan zirvesine hem de NATO ülkelerinin liderlerinin katılımıyla yapılacak olağanüstü nitelikli zirveye katılacak. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yapılacak iki toplantıya, konunun askeri, diplomatik ve ekonomik boyutlarıyla ele alınmasını sağlayacak önemli platformlar gözüyle bakılıyor.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği NATO Zirvesi’nin duyurusunu Genel Sekreter Jens Stoltenberg yaptı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini değerlendireceklerini, Ukrayna’ya güçlü desteğin yineleneceğini ve İttifak’ın caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirileceğini vurgulayan Stoltenberg, “Bu kritik dönemde Kuzey Amerika ve Avrupa birlikte olmayı sürdürmeli” dedi. NATO liderleri Ukrayna konusunu 25 Şubat’ta çevrimiçi bir zirvede ele aldılar. Brüksel’de yapılacak zirve bir tür güç ve dayanışma gösterisi niteliğinde olacak.