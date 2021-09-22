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Biden BM’ye hitap etti: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz

#ABD Başkanı#Joe Biden#Soğuk Savaş
Biden BM’ye hitap etti: Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz

BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD Başkanı Biden, ‘yeni bir Soğuk Savaş istemediklerini’ belirterek koronavirüs, iklim krizi, insan hakları ihlalleri gibi çağın sorunlarına karşı ortak mücadele verilmesi çağrısı yaptı.

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK- JOE Biden, dün BM Genel Kurulu’nun açılış oturumunda ilk kez ABD Başkanı olarak konuşma yaptı. “Dünyanın tarihte bir dönüm noktasında” olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında ABD Başkanı, jeopolitik meselelerden pandemi ve iklim değişikliğine kadar pek çok konuya değindi. ABD’nin uluslararası diplomasiye yeniden döndüğünü vurgulayan Biden, son dönemde Çin ile gerilen ilişkilere atfen, “Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. ABD, barışçıl çözümleri arayan ve destekleyen her ülke ile çalışmaya hazır” dedi.

ULUSLARARASI MESELELER

Biden, Amerika’nın Afganistan’daki savaşın sona ermesinin ardından “aralıksız bir diplomasi çağını başlattığını” söyledi. Ülkesinin gerektiğinde güç kullanmaya hazır olduğunu ifade eden ABD Başkanı, bunun ancak ‘son çare’ olması gerektiğini vurguladı. Biden’ın verdiği önemli mesajlardan biri de ABD’nin ülke dışında yalnızca ‘net ve gerçekleştirilebilir’ askeri operasyonlara girişeceği oldu. Ülkesinin uluslararası meselelerdeki liderlik rolünü geri aldığını belirten Biden, ABD’nin müttefikleri ile birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, NATO, AB, ASEAN ve ülkesinin Hindistan, Japonya ve Avustralya ile kurduğu “Quad” ortaklığının mevcut ve gelecekteki tehlikelere yanıt vereceğini söyledi.

ORTADOĞU POLİTİKASI

Ortadoğu’ya dair de açıklamalar yapan ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme kararlılığında olduklarını kaydetti ve, “Tahran’ın aynısını yapması halinde, ABD’nin nükleer anlaşmaya tam olarak dönüş yapacağını” ifade etti. İsrail’e ABD’nin tam desteğini yineleyen Biden, Filistin meselesinde iki devletli çözüme inandığını vurguladı. Joe Biden konuşmasında insan hakları konusuna da değindi. Çin’in Sincan özerk bölgesi ve Afrika ülkesi Etiyopya’daki gibi insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesi gerektiğini kaydetti.

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#ABD Başkanı#Joe Biden#Soğuk Savaş