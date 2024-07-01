Bıden başkanlıktan çekilecek mi? ABD’nin kaderini belirleyecek son sözü kendisi değil başkası söyleyecek

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CNN’den canlı yayınlanan ve sadece ABD’de değil dünyanın dört bir yanında merakla izlenen münazarada mevcut başkan Biden ile ondan önceki dönemde başkanlık yapan ve bu yıl tekrar adaylığını koyan Trump kozlarını paylaştı.

Ancak 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden’ın yayın sırasında donup kalması, sorulara ya da Trump’ın kendisine söylediklerine cevap vermekte zorlanması tartışmalara yol açtı.

Yaşı ilerleyen ve hem beden hem de zihin sağlığı tartışma konusun olan Biden’ın demans olduğu, ne yaptığının hatta nerede olduğunun bile farkında olmadığı söylenmeye başladı.

ABD başkanı son birkaç yıldır giderek azalan enerjisi, sık sık dilinin dolaşması, yürürken zorlanması ve sürekli takılıp sendelemesi ve düşmesiyle gündemde.

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TRUMP’LA GİRDİĞİ SÖZ DÜELLOSUNDAN MAĞLUP AYRILDI

Ülkeyi bir dönem daha yönetip yönetemeyeceği tartışma konusu haline gelen Biden’ın Trump karşısında sergilediği performansın ardından kendi partisinden gördüğü destek dahi bir anda eriyip gitti.

Biden'ın geçen haftaki Donald Trump münazarasında sergilediği performans başkan adaylığının sorgulanmasına yol açmıştı

Birçok gazete ve televizyon ABD Başkanının bir dönem daha Beyaz Saray’da kalmasının doğru olmadığı yönünde yayınlar yaparken demokrat seçmenler de Biden’a oy verme kararlarını gözden geçirmeye başladı.

Kamuoyunda ve Demokrat Parti cephesinde Biden’ın adaylıktan çekilmesi ve yerini daha genç bir adaya bırakması gündemde.

SEÇMENLERİN %72’Sİ BIDEN’A GÜVENMİYOR

Hatta dün yayınlanan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inanıyor.

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Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.

Son birkaç gündür ABD’li gazetecileri ve politika yorumcuları Biden’ın adaylıktan çekilebileceğini konuşuyor. Joe Biden ve ailesi ise hafta sonu Camp David'de bir araya gelerek bir acil durum toplantısı yaptı.

Bu kritik zirveden sızan haberlere göre Biden'ın ailesi ona 'mücadeleye devam etmesini' söylerken, oğlu Hunter Biden Trump'a karşı münazara fiyaskosunun ardından babasına danışmanlık yapmaya başladı. Joe Biden hafta sonu tüm ailesini toplayıp Camp David'de kampa girdi... Ailenin adaylığa devam kararı aldığı konuşuluyor

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KRİTİK AİLE TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI

Beyaz Saray ve Demokrat Parti Biden'ın münazaradaki düşük ve zaman zaman anlaşılması zor konuşma sesinin soğuk algınlığından kaynaklandığını söylüyor.

Birçokları ise Biden'ın her gün böyle olduğunu ve anketlerde Trump'ın gerisinde kalan Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunuyor. Bu konuda Biden’ın verebileceği devam ya da tamam kararını etkileyebilecek ise tek bir kişi var…

Biden'ın vereceği tüm kararlarda eşi Dr. Jill Biden'ın etkili olduğu hatta başkanlık yarışında kalıp kalmamasına bile onun karar vereceği ve son sözü söyleyeceği iddia ediliyor.

Biden'ın geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından suçlu bulunan ve hakkındaki iddialar yüzünden tartışmaların odağında olan oğlu Hunter Biden da babasının seçim kampanyası için çalışmaya başladı

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11 Haziran'da çok ses getiren silah ve uyuşturucu davasında üç suçtan suçlu bulunan yıllardır tartışmaların odağında yaşayan Hunter Biden da babasının başkanlık yarışını bırakmaması için devreye girdi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ HÜKÜM GİYEN OĞLU DANIŞMANI GİBİ ÇALIŞIYOR

Hatta aile içinde Joe Biden’ın adaylığını en hararetle destekleyen kişinin de Hunter Biden olduğu söyleniyor. Oğul Biden’ın babasının hasta, zayıf ve başkanlık için yetersiz görünen imajını düzeltmek için kolları sıvadığı da iddialar arasında.

Demokratlardan gelen baskılara rağmen Joe Biden’ın First Lady Jill Biden'ın etkisiyle yarışta kalmaya devam edeceği söyleniyor.

ABD medyasındaki analizlere göre Jill Biden'ın son 48 saatteki davranışları, kocasının yarışta kalma kararında ipleri elinde tutan kişinin kendisi olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

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First Lady geçtiğimiz akşam New York’ta Biden’ın kampanyasının varlıklı bağışçılarının yer aldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Joe'nun bugün erken saatlerde söylediği gibi, o genç bir adam değil. Dün geceki münazaradan sonra, 'Biliyor musun Jill, ne olduğunu bilmiyorum. Kendimi pek iyi hissetmedim' dedi. Ben de ona, 'Bak Joe, 90 dakikanın senin başkan olarak geçirdiğin dört yılı tanımlamasına izin vermeyeceğiz' dedim" sözlerini kullandı.

SON SÖZÜ SÖYLEYEN FIRST LADY OLACAK

First Lady bağışçılarla yaptığı konuşmada tartışmanın nasıl algılandığını bildiğini ancak kocasına kampanyanın devam edeceğini de açıkça belirtti.

Joe Biden'ın başkanlık yarışında kalıp kalmayacağı konusunda son sözü söyleyecek kişinin Jil Biden olduğu iddia ediliyor

Demokrat Parti’de Biden paniği sürerken ona en büyük desteği veren ve yarışta kalmaya ikna eden ya da önümüzdeki süreçte çekilmesini engelleyecek tek kişinin 47 yıllık eşi Jill Biden olduğu biliniyor.

ABD’deki kayıtlı seçmenlerin yüzde ellisi 78 yaşındaki Trump'ın 2024'te ikinci bir dönem için aday olabilecek bilişsel yetilere sahip olduğunu düşünürken, Biden için aynı şeyi düşünenlerin oranı sadece yüzde 27.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği belli değil ancak Biden ailesinin Camp David'deki toplantısından sonra Joe Biden’ın devam kararı vereceği düşünülüyor. Birçok Biden destekçisi ise Jill Biden’ın eşini başkanlık yarışına zorladığını düşünerek Fisrt Lady’yi suçluyor.