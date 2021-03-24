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HaberlerDünya HaberleriBiden, Başkan Yardımcısı Harris'i Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.03.2021 - 22:39 | Son Güncelleme:

Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdi

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Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i Meksika sınırındaki göçmen akınıyla ilgilenmesi için görevlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi.

Biden, Meksika sınırındaki göçmenler konusunda kabinesindeki bazı üyelerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Harris'in California Başsavcısı olduğu dönemdeki başarılarına dikkati çeken Biden, "Harris'ten, güney sınırımızdaki göçmen sayılarının artmasından dolayı çıkan durumları ve bu konuda Meksika ile diğer bölgeler ile olan çabamızı yönetmesini istedim." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika sınırındaki göçmen sayısının her geçen gün ciddi şekilde arttığını belirterek, "Şu anda uğraştığımız göçmen artışı aslında bir önceki yönetim (Donald Trump) döneminde başlamıştı, ama bunu çözmek artık bizim sorumluluğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

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